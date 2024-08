Prova acontece nesta quinta-feira (15) com a participação de mais de 12 mil alunos

Pelo 7ª ano, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza o “Avalia Porto Velho 2024”. A prova é uma ferramenta utilizada pela Prefeitura para diagnosticar o processo de ensino e aprendizagem da rede municipal, nas disciplinas de Português e Matemática.

A avaliação será realizada nesta quinta-feira (15), com início às 8h para o turno matutino e às 14h para o turno vespertino, acontece em 107 unidades escolares da zona urbana e rural. Participarão alunos do 2° e 3° ano. A prova tem duração total de 1h30 (uma hora e trinta minutos). São aplicadas questões relacionadas ao estudo em sala de aula nas matérias de Português e de Matemática.

Esse ano, serão avaliados 12.240 estudantes, sendo 5.937 do 2º ano e 6.303 do 3º ano, distribuídos em 593 turmas escolares. A prova Avalia Porto Velho é uma iniciativa pioneira na rede municipal de ensino, criada como alternativa para a melhoria da qualidade do ensino e para a elevação do Ideb. A ferramenta também auxilia a Semed a fazer as devidas intervenções para garantir que os alunos tenham um melhor desempenho.

CRIAÇÃO

Criada através do Decreto nº 14.571, de 29 de junho de 2017 e Portaria Nº126/2017 de 9 de junho de 2017, a Avalia Porto Velho foi aplicada pela primeira vez em 2017 para 5.782 alunos, dos 5º e 9º anos, das zonas urbana e rural. Esses números só aumentaram nos anos seguintes, somando nesta 6ª edição a mais de 22 mil alunos.