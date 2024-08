'Vacinação Sem Fronteiras' leva imunização em áreas isoladas e beneficia moradores na divisa com o Amazonas

Desde o dia 5 de agosto, cerca de 15 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho estão na região da Ponta do Abunã para a campanha “Vacinação Sem Fronteiras”, executada em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa). Em seis dias de trabalho, 2.239 doses de vacinas foram aplicadas em cerca de 12 localidades, entre distritos e linhas rurais.

Entre as tantas localidades visitadas pelas equipes de vacinação está a Linha 1, no distrito de Vista Alegre do Abunã. A base para o trabalho dos vacinadores foi a Fazenda Pica Pau, distante 40 quilômetros da sede do distrito e bem próximo da divisa com o estado do Amazonas.

Foi esse deslocamento da campanha “Vacinação Sem Fronteiras” que permitiu a imunização do trabalhador rural Francisco Barbosa da Silva, um dos funcionários da fazenda. Com 76 anos e em plena atividade laboral, viu na ação a oportunidade que precisava para regularizar as vacinas.

O trabalhador rural Francisco Barbosa da Silva viu na ação a oportunidade para se vacinar

“Hepatite, tétano e covid, estavam todas atrasadas. Fiquei muito feliz com esse serviço perto da gente, é uma força pra nós. Vivemos longe da cidade, não tem como ir só pra vacinar. Fiquei feliz, tenho certeza que todos os moradores aqui da linha também ficaram. Me senti favorecido e valorizado”, externou o trabalhador rural.

Todos os moradores da Linha 1 e proximidades foram avisados com antecedência que o serviço de vacinação estaria no local. Informação que chegou no sítio do casal Fernanda Conceição e Marcinei Parlote, moradores do Ramal Coiti, no estado do Amazonas, distante 70 quilômetros de Vista Alegre do Abunã.

O casal e os dois filhos percorreram 25 quilômetros, por estrada de chão, até a Fazenda Pica Pau, base das equipes da “Vacinação Sem Fronteira” para buscar a imunização de toda a família.

“A gente mora longe, pra ir na cidade tem que ser programado e nem sempre a gente consegue levar as crianças. Vindo aqui mais perto facilita muito pra gente. O atendimento foi rápido, tinha todas as vacinas que precisávamos, estamos voltando pra casa muito satisfeitos com esse serviço”, declarou Fernanda Conceição.

Marcinei Parlote levou toda a família para receber a imunização

VACINAS DISPONÍVEIS

Entre as vacinas administradas na operação estão: BCG (tuberculose), hepatite B, penta conjugada (difteria, tétano e coqueluche), poliomielite, pneumocócica 10 e 23 (pneumonias e meningites), rotavírus, meningo C, meningo ACWY, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), varicela, dengue, entre outras.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS

A “Vacinação Sem Fronteiras” acontece até o dia 15 de agosto na Ponta do Abunã. Encerrado Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã, o trabalho agora se concentra em Abunã, Vila da Penha e Nova Mutum.

Para Elizeth Gomes, coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, a adesão da população tem sido muito positiva. “A procura pela imunização está muito boa, mas sempre podemos melhorar. Nossa intenção é proteger 100% da nossa população, por isso estamos disponibilizando vacina para todas as idades, desde o recém-nascido até o idoso.