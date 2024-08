Plantão Social atende população que sofre violação de direitos

O Plantão Social é um serviço oferecido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Família (Semasf) de Porto Velho, que atende pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social, que tenham sofrido violação de direitos.

Toda pessoa que tenha sofrido violação de qualquer espécie e esteja em vulnerabilidade social, pode solicitar o serviço que funciona 24 horas, todos os dias. É uma unidade pública que atende demandas espontâneas e demandas encaminhadas pela rede de serviço do município, com o objetivo principal de acolher, promover e incluir a população cujos direitos foram violados, encaminhando as demandas para os serviços necessários e aos parceiros da rede.

De acordo com a gerente do Creas, Sefra Maria de Barros, a maioria dos atendimentos de acolhimento é para a população de imigrantes, que aumenta cada vez mais no município, além de pessoas em situação de rua, que buscam na assistência social, um lugar para dormir e fazer suas refeições básicas. O benefício do auxílio-funeral e auxílio-moradia, são outras grandes procuras de pessoas em vulnerabilidade social.

O último relatório de atendimento (realizado de janeiro a abril de 2024), que é feito quadrimestralmente pelo Creas, apontou que 117 imigrantes foram atendidos, 130 pessoas foram beneficiadas com auxílio-funeral e 408 pessoas, com auxílio-moradia.

“O Plantão Social, apesar de não ser um serviço tipificado, é um serviço que veio agregar para o município de Porto Velho, a partir do momento em que todo cidadão porto-velhense que estiver em situação de violação de direito ou qualquer outra situação de risco, principalmente o público imigrante, ele tem uma porta de entrada, para poder acessar por 24h, todo e qualquer serviço da assistência social no município”, destacou Sefra Maria.

COMO FUNCIONA O PLANTÃO SOCIAL

Quando a pessoa procura o serviço do Plantão Social, ela é atendida imediatamente por um profissional, que presta atendimento inicial, momento em que preenche uma ficha cadastral e após, passa por atendimento em sala individualizada por um técnico Assistente Social. Desse atendimento, pode originar vários encaminhamentos que irão ser direcionados para a rede municipal, sendo que a maioria dos atendimentos resulta em acolhimento institucional.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Dentre as atividades desenvolvidas pelo serviço de Plantão Social do Creas, estão o atendimento e acompanhamento social, atendimentos emergenciais, orientação familiar e promoção de estratégias de acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, entre outros encaminhamentos. Além dessas ações primordiais desenvolvidas, as maiores demandas de atendimento são de: abuso sexual, conflitos familiares, maus-tratos, óbitos (entrando aqui o auxílio-funeral), população em situação de rua, em trânsito e refugiados, avaliação de risco social e casos de violência doméstica.

DOCUMENTOS

O único serviço que necessita de exigência de documentação, é para auxílio-funeral. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, para acessar o benefício funeral, precisam atender alguns requisitos:

– Apresentar documento de identidade (RG) e CPF;

– Ser inscrito no CadÚnico;

– Apresentar comprovante de residência;

– Ser residente no município de Porto Velho.

Para os outros benefícios, não é necessário apresentar nenhum documento, basta só a pessoa se dirigir ao Creas.

ATENDIMENTO

O Plantão Social funciona na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), na rua Geraldo Ferreira, nº 2166, bairro Agenor de Carvalho. Para mais informações ou solicitação do serviço, o telefone de contato é (69) 984735966. O Plantão está disponível 24h, de segunda a sexta-feira, com técnicos presenciais. No período noturno e finais de semana, os técnicos permanecem atentos e prontos para serem acionados, caso haja necessidade.