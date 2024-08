Prefeitura oferta mais 18 vagas remanescentes para mestrado em Educação Escolar na Unir

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de convênio criado em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), está ofertando vagas para a formação de mestrado em Educação Escolar. A qualificação visa capacitar os profissionais e ampliar a qualidade da educação na rede municipal.

A formação ofertada para os professores e pedagogos pela Prefeitura vai ser na modalidade stricto sensu. No âmbito do ensino, se refere ao nível de pós-graduação que titula o estudante como mestre ou doutor em determinado campo do conhecimento, com muito mais abrangência nos conteúdos disciplinares da grade curricular.

Ao todo, estão disponíveis 18 vagas para profissionais da educação básica, sendo servidores efetivos da Semed. O curso tem a duração regulamentar de 24 meses e, após a formação, os profissionais receberão a titulação de Mestre em Educação Escolar. O edital completo com informações complementares sobre os requisitos para a inscrição, grade curricular e corpo docente está disponível neste link.