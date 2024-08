Obras de revitalização do Parque do Abobrão na zona Sul de Porto Velho estão em andamento

O município de Porto Velho tem recebido importantes obras de infraestrutura. Um exemplo prático dessa atuação é a obra de revitalização do Parque do Abobrão, na zona Sul da Capital, que já apresenta cerca de 30% de execução. A obra, orçada em R$ 3 milhões, faz parte do projeto “Governo na Cidade”, encabeçado pelo governo do estado em parceria com os 52 municípios.

As ações municipalistas do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) seguem em andamento para mais uma entrega de espaço público na Capital. Quem transita pela região onde a obra está sendo realizada já pode observar a movimentação de operários e máquinas em ação. Entre os serviços em execução no momento, estão a drenagem do campo de futebol de grama, alambrado da quadra poliesportiva e calçadas do entorno.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a região será novamente beneficiada com um espaço dedicado ao lazer e ao esporte. “No final do ano passado, o governo do estado entregou ao município, o Ecoparque Pirarucu, na zona Sul da Capital, e agora, em breve, a população vai receber o Parque do Abobrão totalmente revitalizado,” ressaltou.

Morador do Bairro Cohab há 30 anos, Israel Araújo, expressou a satisfação com o andamento da obra. “Estamos realizando o sonho de ver esse espaço revitalizado. Já joguei muita bola nesse campo e, com o avanço da obra, fico contente em saber que em breve vamos ter um campo novo para realizar torneios ou simplesmente jogar bola com amigos.”

Revitalização já apresenta cerca de 30% de execução

SOBRE A OBRA

O projeto inclui estacionamento, sede administrativa com vestiários, espaço de convivência, quadra poliesportiva, mobiliários, playground, duas quadras de areia e dois campos de futebol. Também foram projetadas drenagens para os campos e quadras, permitindo a drenagem da água da chuva sem prejudicar o uso do local.

De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, a equipe de fiscalização da secretaria está empenhada em entregar a obra ao município dentro do cronograma previsto junto à empresa executora.