Ampliação de projetos de reintegração social aumentam índice de reeducandos inscritos em Exame Nacional

Em reflexo à ampliação de projetos de reintegração social por meio da educação, Rondônia supera o número de inscritos, em comparação ao ano anterior, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade 2024 (Encceja PPL). O exame é aplicado de forma gratuita e tem por objetivo certificar reeducandos que não tiveram a graduação no ensino fundamental e médio em tempo regular.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio do Núcleo de Educação a Pessoa Privada de Liberdade (Nuedu) inscreveu neste ano, 3.183 internos do sistema penitenciário do estado no Encceja PPL 2024.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o crescimento no número de inscritos vem acontecendo de forma gradual e retrata, principalmente, a importância que a gestão estadual trata os projetos de reinserção por meio do estudo. “O resultado consolida os investimentos e ações que o governo vem desenvolvendo com o objetivo de fortalecer a ressocialização através da educação”, salientou.

O gerente de Reinserção Social da Sejus, Fábio Recalde informou que, as inscrições do exame foram finalizadas no sábado (10), e as provas serão aplicadas em todas as unidades prisionais de Rondônia, nos dias 15 de outubro, para certificação do ensino fundamental e 16 de outubro, para certificação do ensino médio.

PROJETOS EDUCACIONAIS



Atualmente o governo de Rondônia investe na reintegração social por meio da educação incentivando os internos do sistema prisional a concluírem o ensino básico e médio, ofertando para os concluintes cursos profissionalizantes em diversas áreas de atuação como: administrativo; construção civil; mecânica; agricultura; entre outros, além de estimular a participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), visando a graduação superior.



De 2020 a 2024 o número de inscritos no Encceja PPL aumentou 126,7%, refletindo a dedicação que a gestão aplica nas questões educacionais. Rondônia mostra em números, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o aumento no índice de inscritos no Encceja PPL, conforme representado no seguinte infográfico:

Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito os projetos direcionados à educação das pessoas privadas de liberdade possibilitam, além da ressocialização, oportunidades aos internos, tendo em vista que, com a certificação podem continuar estudando dentro das unidades e fora após o cumprimento de suas penas e são um meio de alcançar uma profissionalização através de cursos, que também são ofertados pela secretaria.