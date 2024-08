Mariana Carvalho divulga as maiores obras em Porto Velho viabilizadas por suas emendas

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil), destinou cerca de R$ 300 milhões em emendas parlamentares durante seu mandato como deputada federal, impulsionando a infraestrutura e o desenvolvimento da cidade. Esses recursos foram aplicados em obras estratégicas que melhoraram a infraestrutura e a qualidade de vida da população em diversos setores da cidade. A parceria com o prefeito Hildon Chaves foi importante para a execução desses projetos, garantindo melhorias substanciais na infraestrutura urbana, saúde, educação e lazer.

Entre as principais obras estão a construção da nova rodoviária de Porto Velho, com entrega prevista para este ano, a pavimentação asfáltica na Zona Leste e na Estrada da Penal, e a conclusão do Eco Parque Mocambo, que oferece um espaço de lazer e preservação ambiental para a comunidade. Também foram implementadas sinalizações turísticas para fomentar o turismo local e facilitar a locomoção dos visitantes.

Além disso, as reformas de escolas municipais e a construção de novas Unidades Básicas de Saúde têm melhorado a infraestrutura escolar e ampliado o acesso a serviços de saúde de qualidade. Na Zona Norte, a ampliação da rede de iluminação pública resultou na melhoria da segurança, enquanto a construção de áreas de lazer e esporte oferece espaços de entretenimento e atividade física para a população. A modernização do transporte público com novos ônibus e vans escolares também foi uma prioridade, facilitando a mobilidade dos cidadãos.

Divulgação

Mariana Carvalho reafirmou seu compromisso de focar sua campanha em propostas reais que beneficiem a população, sem perder tempo com ofensas pessoais ou fake news. "Minhas realizações por Porto Velho me dão o direito de exigir respeito de meus adversários políticos. Nunca abrirei mão dos valores de respeito e integridade, essenciais para uma campanha ética. Em cada encontro e proposta, busco honrar a confiança dos porto-velhenses, visando uma cidade com benefícios sociais, melhor atendimento em saúde, oportunidades em educação e a infraestrutura que nossa capital merece", concluiu.