Estudo de impacto de trânsito da Semtran aponta que entorno da nova rodoviária não sofrerá alterações

O relatório, um registro de impacto de trânsito, foi realizado ainda com a antiga rodoviária em funcionamento, no começo de 2022. Não há uma previsão do aumento de transporte interestadual, porém o terminal novo vai atender com muito mais estrutura que o antigo, permitindo mais segurança e conforto.

Na nova rodoviária, o estacionamento vai oferecer mais de 100 vagas, com vagas de acessibilidade, haverá ainda espaço para os taxistas e mototaxistas. Houve uma ampliação da área construída, com mais espaços para os ônibus, incluindo estacionamento.

Tudo o que preconiza a legislação nacional e a municipal, contido na lei 747/2018, foi seguido para garantir um bom fluxo e mobilidade.

De acordo com os estudos, conduzido pelos engenheiros Francisco Ciarini e Vitor Guedes, da Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transportes (Semtran), não há necessidade de mudanças. Uma atualização foi feita recentemente, com a obra em andamento. A capacidade das vias do entorno, atendem a demanda da rodoviária, sem necessidade de alterações em nenhum sentido de via no entorno.

Como medidas mitigadoras, pela lei, pelo menos 1% do valor da obra deve ser investido em melhoria no trânsito no entorno. O município já investe em modernização de semáforos na região, também sendo modernizada a sinalização horizontal e vertical nas imediações.