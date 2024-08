Dez oficinas de capacitação são oferecidas para mulheres empreendedoras pelo projeto “Ela Pode”

Visando capacitar mulheres que estão em busca de inserção no mercado de trabalho e aquelas que desejam empreender, o Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), com apoio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza nos dias 12, 13 e 14, no auditório da Praça CEU, em Porto Velho, oficinas de capacitações do projeto “Ela Pode”.

O "Ela Pode" é um programa de capacitações gratuitas focado no desenvolvimento das habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso da mulher empreendedora a partir dos 16 anos de idade e que busca uma colocação no mercado de trabalho, realizado pelo Instituto Irme, com o apoio do Google.

Serão dez oficinas voltadas ao planejamento estratégico, com aulas expositivas e exercícios práticos voltados ao desenvolvimento da marca, precificação, habilidades socioemocionais. Após as oficinas, as mulheres aptas podem concorrer ainda a um recurso financeiro (capital semente) no valor de R$ 2 mil, para ajudar a desenvolver um negócio, com mentoria especializada.

A capacitação já beneficiou mais de 130 mulheres em Porto Velho e mais de 122 mil no Brasil e também se estende aos distritos de Porto Velho. No distrito de União Bandeirantes, somente neste ano, mais de 50 mulheres da Associação de Mulheres de União Bandeirantes (Asmurb) já foram capacitadas pelo projeto.

Sandra Maria é uma das que estão em busca de se inserir no mercado de trabalho

“O 'Ela Pode' é um marco transformador na vida dessas mulheres, porque a gente trabalha o autoconhecimento e elas conseguem enxergar talvez outras possibilidades que não enxergavam, e o capital semente também tem um impacto muito grande na vida delas. Nós, inclusive, já temos relatos de mulheres que começaram seus negócios do zero, e hoje já têm franquias depois de terem participado do Ela Pode”, disse a facilitadora do Irme, Gianni Cabral.

"Esta é a 5ª edição do 'Ela Pode' e a importância dessa capacitação é proporcionar para as mulheres que estão fora do mercado formal de trabalho, que estão procurando uma inserção no mercado de trabalho, empreendendo, acreditando no seu potencial, desenvolvendo habilidades socioemocionais, é um grande momento em que elas podem crescer e se desenvolver profissionalmente", destaca a diretora de Desenvolvimento Socioeconômico Semdestur, Lilian Leite.

Sandra Maria, de 50 anos, é dona de casa e é uma das que estão em busca de se inserir no mercado de trabalho para ser cabeleireira."Vim em busca de conhecimento para desenvolver o meu trabalho. A motivação maior que eu vim buscar aqui na capacitação do 'Ela Pode' é minha independência financeira e trabalhar para mim nessa fase da vida".



OFICINAS OFERECIDAS

– Conhecendo a si mesma e suas emoções;

– Aumentando sua autoconfiança para liderar;

– Desenvolvendo sua marca pessoal para melhorar a comunicação;

– Olhando o empreendedorismo como oportunidade;

– Aprendendo a vender e criar uma rede de contratos;

– Organizando suas finanças pessoais;

– Organizando as finanças do seu negócio;

– Usando o planejamento para aproveitar melhor o seu tempo;

– Desenvolvendo habilidades para o futuro que já chegou;

– Melhorando sua vida e o seu negócio com ferramentas digitais.



O Projeto contempla cerca de 70 mulheres que se inscreveram no processo seletivo do Irme e que vão participar das dez oficinas de capacitação, com duração de duas horas cada, do projeto "Ela Pode". As oficinas iniciaram nesta segunda-feira (12), de 8h às 12h e das 14h às 18h; segue na terça-feira (13), no mesmo horário, e se encerra na quarta-feira (14), de 8h às 12h, no auditório da Praça CEU (rua Antônio Fraga Moreira, bairro JK, zona Leste).