Projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” inicia nesta quarta-feira, 14, em escola de Porto Velho

Contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos capazes de atuar na construção, melhoria da mobilidade e segurança nos espaços públicos, o governo de Rondônia realiza nesta quarta-feira (14), o projeto piloto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito”, em Porto Velho. O projeto educativo, que tem o objetivo de valorizar a vida, é direcionado aos estudantes da rede pública estadual e terá sua aula inaugural realizada no Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II-1), localizado na zona Leste da Capital.

Desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” tem carga horária de 40 horas e está vinculado ao programa ‘Educar para a Vida’, que tem a finalidade de promover a educação no trânsito aos alunos do ensino fundamental. As atividades educativas serão ministradas pela equipe pedagógica da EPTran composta por pedagogos, professores licenciados e agentes de trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a parceria entre o Detran-RO e Seduc atende às necessidades primordiais no que tange à educação, preparando os alunos para se tornarem condutores prudentes no futuro. “Com a educação de trânsito presente no ambiente escolar, o estado fortalece as ações voltadas para segurança viária. O governo tem impulsionado projetos e investimentos para fomentar a conscientização de uma cultura de paz no trânsito, transformando-o em um local seguro para todos,” pontuou.

A vice-diretora da EPTran, Gilceli de Oliveira explicou que, o projeto será executado no ambiente da escola, no contraturno das aulas regulares. “90% dos pais aderiram à iniciativa, fator que deixa evidenciado o sucesso da ação.”

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” deve ser ampliado para outras escolas, com alinhamento de parcerias também com as Secretarias Municipais de Educação em todo o estado. “O projeto visa, formar hábitos entre os estudantes e fortalecer comportamentos de respeito às leis de trânsito para melhorar a segurança no trânsito que tanto almejamos,” ressaltou.