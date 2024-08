Aulão “Tô Ligado no Enem 2024” reúne mais de mil estudantes em Porto Velho

Mais de mil estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual de Porto Velho participaram nesta segunda-feira (12), do “Aulão Tô Ligado no Enem 2024”, evento realizado no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. A iniciativa, promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), é parte de um esforço contínuo para melhorar a qualidade do ensino e preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O aulão conta com a participação de professores experientes da plataforma Revisa Enem que abordaram os principais tópicos cobrados no Enem e em vestibulares e encerra nesta terça-feira (13).

Durante a solenidade de abertura, houve também a entrega da premiação aos destaques do 1º Simulado Digital Estadual para estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio. O simulado teve como objetivo preparar os alunos para as provas do Enem, oferecendo uma experiência prática e realista. A premiação foi um momento de reconhecimento ao esforço dos estudantes que se destacaram no exame.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o aulão proporciona aos estudantes um ambiente estimulante e motivador. “Estamos investindo em educação, oferecendo todas as ferramentas necessárias para que os alunos estejam bem preparados para os desafios futuros,” ressaltou.

Durante a abertura, a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, destacou a importância das ações realizadas pela Seduc em parceria com a iniciativa privada. “Este aulão, em colaboração com a Editora Revisa e outros parceiros, é mais uma demonstração do nosso compromisso com a educação. Estamos fornecendo recursos como a plataforma Revisa + #AgoraVai para que todos os nossos alunos possam alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais,” disse a.

DESCONTRAÇÃO

O evento também contou com uma sessão de ginástica laboral, conduzida pela professora de educação física da Seduc, Sirlei Faial, proporcionando um momento de descontração e relaxamento para os participantes, antes de retornarem às atividades acadêmicas.

Estudante da escola Murilo Braga, Narley Roberto, destacou a importância do exercício físico associado a preparação para o exame. “A sessão de ginástica foi muito divertida e necessária. Foi ótimo poder relaxar um pouco e dar uma pausa nas aulas intensas. Acho que isso ajudou todo mundo a voltar mais focado e disposto para continuar estudando. Além disso, esses momentos de descontração são importantes para aliviar a ansiedade, especialmente agora que estamos tão próximos do Enem. Esse equilíbrio entre estudo e relaxamento faz toda a diferença na nossa preparação.”