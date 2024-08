Reformas no Centro Cirúrgico do Hospital de Base avançam sem interromper cirurgias

O governo de Rondônia está realizando uma reforma estrutural no centro cirúrgico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP). Para assegurar a continuidade dos atendimentos, a obra acontece de forma setorizada, com a restauração ocorrendo em etapas. As reformas, iniciadas em 15 de julho, incluem todas as salas cirúrgicas, banheiros e setores de apoio.

A reforma, empreendida através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), é executada por uma empresa rondoniense, com recursos provenientes de Instituições de Ensino Superior que possuem parceria com a Sesau. A execução está dividida em duas fases, sendo que a primeira setorização está com 75% concluída. As obras estão sendo executadas continuamente, incluindo os finais de semana.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem executado melhorias nas unidades hospitalares com reformas, manutenções e ampliações das estruturas, para atender às necessidades da população.

REFORMAS

A obra ocorre em diversos espaços do bloco cirúrgico, na área interna do pavilhão, contempla o teto, troca do piso por granilite, manutenção e troca de portas, além de adequações nos lavatórios e torneiras cirúrgicas. As instalações elétricas também estão sendo realizadas, com a troca de tomadas, luminárias e interruptores, e substituição dos bicos de oxigênio medicinal para entrega de medicamentos por nebulização, anestesia e cicatrização de feridas.

Além disso, são feitas pinturas, tanto na parte interna quanto na externa do hospital. Na área externa, o trabalho está quase concluído, com texturização acrílica que garante a impermeabilização, tratamento de rachaduras, fissuras e resistente à intempéries. Internamente, estão realizando pintura epóxi, adequada para ambientes críticos hospitalares, resistente a lavagens e ideal para essa área hospitalar.

De acordo com o secretário da Sesau, Jefferson Rocha, as obras garantem a qualidade dos serviços e segurança para os pacientes. As parcerias garantem que o serviço seja prestado de modo contínuo, sem que os atendimentos e cirurgias parem. “O centro cirúrgico do Hospital de Base é o maior da região, responsável por cirurgias complexas, tanto para pacientes de Rondônia quanto de estados vizinhos”, afirmou.