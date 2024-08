Empreendedores podem se inscrever até quinta-feira, 15, para Feira na 13ª Exposição Agropecuária de Porto Velho

Com o objetivo de promover o empreendedorismo e fortalecer a economia local, o governo de Rondônia realiza a Feira de Empreendedores, que vai acontecer durante a 13ª edição da Exposição Agropecuária de Porto Velho (Expovel). O evento vai ocorrer de 21 a 25 de agosto, das 18h às 22h, no Parque dos Tanques, localizado na Avenida Lauro Sodré, nº 3.102, Bairro Nacional, em Porto Velho.

A Feira de Empreendedores, desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), é uma oportunidade para micros e pequenos empresários de Rondônia apresentarem seus produtos, ampliarem as redes de contato e conquistarem novos clientes. Somente empreendimentos de produção própria são permitidos, garantindo assim, a valorização dos produtos genuinamente rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação é fundamental para o fortalecimento do empreendedorismo no estado. “Oferecer um espaço para que os empreendedores possam expor seus produtos é uma maneira eficaz de impulsionar a economia local e regional. O incentivo ao empreendedorismo é um dos pilares da gestão estadual, e ações como esta são essenciais ao crescimento sustentável de Rondônia”, pontuou.

O titular da Sedec, Sérgio Gonçalves reforçou a importância da participação dos empreendedores locais no evento. “A 13ª Expovel promete ser uma vitrine do potencial econômico de Rondônia, reunindo talentos locais e fomentando o crescimento das micros e pequenas empresas. Não perca a oportunidade de participar e contribuir para o desenvolvimento do estado”, finalizou.

PARTICIPAÇÃO

Os interessados em exporem na Feira de Empreendedores, devem realizar sua inscrição até dia 15 de agosto, através do edital de credenciamento, disponível no portal do governo de Rondônia, clicando aqui. É importante que os empreendedores acompanhem os procedimentos para inscrição e manifestação de interesse nos eventos, além de verificar os resultados do sorteio de participação, que será gravado e divulgado pela Sedec.