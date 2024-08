Prefeitura alerta para os perigos de empinar pipas em locais não adequados

Empinar pipas é uma das brincadeiras de rua mais comuns entre crianças, jovens e adultos, no entanto, pode trazer sérios riscos caso não sejam tomados os devidos cuidados, principalmente se praticado em lugares inadequados, o que pode ocasionar situações de perigo.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), alerta e orienta para que crianças e adultos não soltem pipa em locais que ofereçam riscos para os transeuntes. Já para os motociclistas a recomendação é que utilizem sempre o capacete com viseira fechada e instalem antenas “corta-pipa” para não serem vítimas de linhas com cerol.

Conforme orienta a Semtran, Defesa Civil e outros órgãos envolvidos, soltar pipas em lugares inadequados, por exemplo, embaixo da rede elétrica, além dos prejuízos materiais e financeiros, pode provocar curto-circuito, desligamentos de redes de distribuição e acidentes com choques, caso ela enrosque na fiação. Em casos mais graves, podem levar à morte de quem está brincando com o objeto.

DIA DO PIPEIRO

Em junho deste ano, foi publicado o Decreto Nº 20.041, instituindo o Dia do Pipeiro (que será comemorado anualmente em 17 de julho) e regulamentando o esporte em Porto Velho. Além de declarar a atividade de soltar pipas como prática esportiva, o decreto acrescenta que tal prática somente poderá ser realizada em locais autorizados e devidamente regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, como os pipódromos ou locais assemelhados.

Os adeptos da prática de empinar pipa devem utilizar linhas de algodão

O documento também especifica como pipódromo o espaço físico restrito aos participantes, devidamente sinalizado e regulamentado pela Prefeitura, destinado à prática esportiva, artística, cultural e lazer de soltar pipas. O local deve ser destinado à realização de encontros, festivais e competições com objetivo de promover e desenvolver a modalidade esportiva com consciência e segurança.

Além das ações já mencionadas, o decreto assinado trata sobre as linhas a serem utilizadas no momento de soltar pipas, sobre a comercialização desse produto e do cadastramento dos pipeiros, que deve ser feito pelas associações, sindicatos de âmbito municipal, estadual ou federal, além das federações e confederações da classe.

PREPARAÇÃO DAS PIPAS

Atenção para a forma como as pipas devem ser preparadas e a importância de uma prática consciente. Existe, infelizmente, o costume da aplicação do cerol, um produto cortante, colocando muitas pessoas em risco e não se deve usar esse material.

Os adeptos da prática de empinar pipa devem utilizar linhas de algodão, pois elas são menos perigosas. Nunca usar linhas de fio de cobre ou com cerol. Deve prestar atenção a motocicletas e bicicletas, porque a linha, mesmo sem cerol, é perigosa para os condutores. Procurar um local aberto e distante de fios ou antenas para evitar choques elétricos, como campos de futebol e parques. Nunca soltar pipas em dias de chuva ou com relâmpagos; ter cuidado onde pisa e, caso a linha quebre, não correr atrás da pipa sem observar se o caminho é seguro.

Clique aqui e confira o decreto na íntegra.