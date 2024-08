Experiência sensorial com café paranaense é eleita a melhor do Salão Nacional do Turismo

A experiência sensorial com o café paranaense levada pelo Governo do Estado ao Salão Nacional do Turismo, no Rio de Janeiro, foi eleita como a melhor do País em uma enquete realizada pelo Ministério do Turismo (MTur). Ela foi feita pelas redes sociais do órgão federal, que possui 360 mil seguidores. A surpresa foi levada ao evento pela Secretaria estadual do Turismo (Setu) e Viaje Paraná.

Promovido pelo MTur, o Salão Nacional do Turismo aconteceu de 8 a 11 de agosto, reuniu todos estados e recebeu cerca de 100 mil visitantes. O Paraná apresentou, além de serviços, produtos e atrativos turísticos, oito experiências sensoriais nos segmentos da cultura, gastronomia, sol e praia, rural e de natureza. O café paranaense foi avaliado a partir da experiência dos cinco sentidos, ou seja, envolvendo olfato, paladar, visão, tato e audição.

A experiência mostrou uma série de opções envolvendo os elementos do produto e foi apresentada por empresários de Londrina, município inserido na Rota do Café, que envolve oito cidades das regiões Norte e Norte Pioneiro.

“A experiência que apresentamos começa com o paladar. Trouxemos produtos como café com cachaça e o doce de leite feito com café. Depois, o visitante teve a experiência do olfato, na qual, além de sentir o cheiro do café em si, conseguia também sentir esse cheiro e levar ele para casa através de uma vela aromatizante”, explicou Adrian Saegesser, proprietário da Chácara Marabu de Londrina.

Para o sentido da visão, os visitantes foram convidados a visitarem a região, os cafezais, a florada e a colheita do produto quando o café está maduro. Tato e audição também foram levadas ao Rio de Janeiro, atraindo muitos visitantes ao estande do Paraná. “Trouxemos sons da natureza, dos pássaros que habitam os cafezais e também chamamos a atenção para o som do café sendo feito, que desperta aquele sentimento do dia começando", explicou Saegesser.

"Já o tato é uma experiência inovadora. Mostramos os benefícios da borra do café, antes de ser descartada no lixo. Além de ser utilizada como adubo nas plantas, a borra é um esfoliante natural. Ela vai tirar as células mortas e hidratar sua pele”, completou.

ROTA DO CAFÉ– A Rota do Café Paraná é um roteiro turístico que visa o resgate da cultura e história do Estado, através de uma imersão ao mundo dos cafés especiais. Os roteiros, elaborados com foco na experiência e conexão das pessoas com a vivência da produção do grão e até a xícara de degustação do produto final, envolvem atrativos de oito municípios do Norte e Norte Pioneiro do Paraná.

A rota passa por Londrina, Ibiporã, Rolândia, Mandaguari, Sapopema, Santa Mariana e Ribeirão Claro. Ela nasceu em 2009 e hoje é uma das principais ações de promoção do café do Paraná no Brasil e no mundo, com a oferta de passeios uma vez por mês, com transporte e guias especializados.