Deu na revista Exame: 92% da população aprovam gestão de Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho

A pesquisa realizada pela Futura Inteligência, divulgada pela revista Exame, nesta última sexta-feira (9), mostrou a satisfação dos porto-velhenses com a atuação do prefeito Hildon Chaves, chegando ao fim do mandato na Prefeitura de Porto Velho. Com uma gestão considerada ótima/boa pela maioria da população, Hildon, tem entre regular, bom e ótimo, uma avaliação perto de 92%, segundo levantamento da pesquisa encomendada pela empresa 100% Cidades.

Essa boa avaliação impacta diretamente a corrida pela disputa do novo pleito municipal, já que alinhada e apoiada pelo prefeito Hildon Chaves, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil), pré-candidata à prefeita de Porto Velho, é a certeza da continuidade dos bons resultados já alcançados e aprovados da gestão do prefeito Hildon pela maioria da população de Porto Velho.

De acordo com a pesquisa, Mariana Carvalho aparece com 51,7% das intenções de votos e lidera a corrida eleitoral no município. No cenário atual, a pré-candidata lidera as intenções de votos contra todos os seus adversários. O levantamento, obtido pela EXAME, mostra o segundo colocado, o ex-deputado federal Leo Moraes (Podemos), com 12,9% dos votos.

Em um possível cenário de segundo turno, Mariana Carvalho, segundo ainda a pesquisa, seria eleita na disputa contra Leo Moraes, Vinícius Miguel, Juíza Euma, Benedito Lopes e Célio Lopes; adversários que sucedem à pré-candidata do União Brasil, com mais intenções de votos pela população de Porto Velho.

A pesquisa foi registrada no TSE como RO-09708/2024. Foram entrevistadas 600 pessoas entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais.