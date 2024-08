Vila Caquetá realiza 1ª Feira Literária com recursos da Lei Aldir Blanc

Moradores da Vila Caquetá, no município de Porto Acre, participaram na última sexta-feira, 9, da 1ª Feira Literária da Escola União e Progresso, organizada pela diretora Maria da Conceição Silva e pelo professor Renaxon Oliveira, graças aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com o apoio do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os alunos das escolas municipais Lápis Mágico e Cristo Rei também foram envolvidos nas atividades culturais.

Estudantes de três escolas participaram das atividades culturais que envolveram contação de histórias e apresentações teatrais. Foto: cedida

Cerca de mil pessoas, entre estudantes de três escolas, pais de alunos, professores e produtores rurais daquela região partilharam suas experiências com as atividades de contação de histórias, peças teatrais e apresentações culturais. O evento também foi uma oportunidade para os jovens empreendedores da comunidade venderem seus produtos, como artesanatos e alimentos, com o objetivo de arrecadar fundos para a festa de formatura do terceiro ano.

O projeto é fruto de duas iniciativas existentes: a “Bicicleta da Leitura” e o “Clube de Leitores” da Escola União e Progresso.

A “Bicicleta da Leitura”, um projeto que surgiu em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc, trouxe livros para a comunidade, por meio de uma bicicleta itinerante, levando a literatura de casa em casa. Já o “Clube de Leitores” incentiva a leitura entre os alunos da escola. Inspirados por esses projetos, os professores decidiram organizar uma feira literária na praça da agrovila, e a grande participação da comunidade é celebrada pelos idealizadores.

A diretora da escola União e Progresso e uma das idealizadoras do projeto, Maria da Conceição Silva, destaca importância da leitura. Foto: cedida

“Foi um momento de talentos serem revelados. Crianças e adolescentes venceram a timidez e mostraram suas habilidades artísticas. A feira também teve um impacto positivo na economia local, ao incentivar a venda de produtos da zona rural, como bolos, pudins e queijos”, enfatiza a professora Maria da Conceição, destacando que, com os recursos da PNAB, também adquiriu livros para doar ao projeto “Bicicleta da Leitura”, garantindo que a literatura continue a alcançar cada vez mais moradores da região.

Com o sucesso da feira, a expectativa é que esse seja apenas o primeiro de muitos eventos culturais a serem realizados na comunidade. “Essa será apenas a primeira de muitas”, destaca a professora, que há dez anos atua na Vila Caquetá para transformar vidas por meio da literatura.

