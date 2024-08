Impulsionando a economia, Euma Tourinho fará de Porto Velho uma das capitas do Norte mais atrativas pela oferta de empregos

Uma sociedade com menos criminalidade e maior desenvolvimento social resulta de políticas públicas assertivas, que tenham o bem comum como objetivo principal. Considerando essa máxima filosófica, Euma Tourinho, candidata do MDB à prefeitura de Porto Velho, propõe uma modernização nas estratégias de fomento e geração de emprego e renda, com aumento dos incentivos às pequenas e grandes empresas, contemplando ainda o empreendedorismo na capital.

A proposta contempla também o fortalecimento da economia solidária e a qualificação e requalificação profissional do trabalhador, para facilitar o ingresso e manutenção no mercado de trabalho, como empregado ou como gestor. “Nossa primeira medida será a avaliação dos impactos econômicos e sociais, com foco na geração de emprego e renda. O objetivo é a estruturação da política de fomento à economia para atração e implantação de novas empresas, o que deve promover um desenvolvimento regional com oportunidades iguais a todos os portovelhenses”, destaca Euma Tourinho.

Vale destacar que, no cerne de toda essa projeção, Euma Tourinho vê a oportunidade de trabalho intimamente alinhada a educação e a saúde, “para oportunizar melhoria na condição de vida do cidadão”. Impulsionando a economia e o desenvolvimento social, a candidata do MDB pretende transformar Porto Velho em uma das capitas mais atrativas da região Norte, tanto pelo potencial de negócios quanto pela oportunidade de emprego e renda.

“Essa é uma bandeira que tenho defendido em todas as reuniões que participo: ‘crescimento econômico e desenvolvimento social’. Acredito piamente que essas iniciativas impulsionarão não só a capital, mas o estado, com possível aumento da renda ‘per capita’ do cidadão rondoniense”, avalia.

Outro fator agregador para esse tão esperado desenvolvimento é o aumento da competitividade internacional, uma vez que o estabelecimento de Porto Velho como ‘hub’ de negócios não só aumentará a eficiência logística do Brasil, mas também ampliará sua competitividade nos mercados internacionais, especialmente na Ásia.

A articulação do MDB para convergência de interesses entre os diversos ‘stakeholders’ (partes interessadas) para a construção de um novo centro de exportação das commodities também deve promover avanços no que se refere a geração de novos postos de trabalho. “É uma perspectiva que deve ser concretizada muito em breve, concentrando em si acordos bilaterais, para estabelecer e fortalecer o comércio com países do Pacífico e da Ásia, e parcerias estratégicas com investidores internacionais e organizações multilaterais, para financiamento e apoio técnico no desenvolvimento das infraestruturas logísticas em Porto Velho”, explica Euma Tourinho.

Obvio que todas essas iniciativas políticas se atrelam a integração nacional, derivando de uma ampla conversa com governos estaduais para, em conjunto com os estados brasileiros, trabalhar em favor da integração das redes de transportes e logística, visando maximizar os benefícios econômicos nacionais. “Acredito que o estabelecimento de políticas públicas integradas permitirá de forma mais eficiente o desenvolvimento regional e nacional”, finaliza.