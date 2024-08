2ª Corrida de Rua do TCE-RO promove solidariedade e integração entre atletas, servidores e comunidade

A vitória foi da solidariedade. Em seu segundo ano, a Corrida de Rua Solidária do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) reuniu, na tarde/noite deste sábado (10/8), cerca de 300 competidores, entre servidores e comunidade.

Em distâncias de 5 e 10 quilômetros, os corredores deram um exemplo de superação, integração e, principalmente, amor ao próximo. Afinal, parte do que foi arrecadado na prova foi destinado a entidades que prestam serviços assistenciais em Porto Velho.

Realizada no Espaço Alternativo, a prova foi prestigiada por participantes de toda Rondônia, além de estados vizinhos, como Amazonas e Acre, e até do Mato Grosso e do Pará.

Na categoria geral, os campeões, no masculino, foram o paraense Kessy Jhones, o Sabiá, nos 10km, e Márcio Lima, nos 5 km.

Já entre as mulheres, sagraram-se vencedoras Maria Rosângela, do Acre, nos 10km, e Sara Lima, do município de Rolim de Moura, nos 5 km.

Entre os servidores, os campeões, no masculino, foram Cleverton Reikdal (10km) e Henrique Monteiro (km). No feminino, Reginilde Lima ganhou os 10km e Talita Oliveira, os 5 km.