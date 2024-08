Ieda Chaves garante recurso à compra de berços aquecidos para a UTI Neonatal do Hospital de Base

Em visita institucional ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) em Porto Velho, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) constatou, na última quinta-feira (8), a necessidade de ampliar os serviços de Pediatria, especialmente na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI Neonatal). Atualmente, os 26 leitos abrigam recém-nascidos que dependem de cuidados intensivos para sobreviver.

De acordo com a parlamentar, há uma urgência de suporte ao trabalho dos profissionais que atuam diariamente na missão de salvar vidas, pois há demandas que precisam ser sanadas. “Em conversa, reafirmei meu compromisso com a saúde e vou viabilizar uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, ainda em 2024, que será utilizada para a compra de pelo menos cinco novos berços aquecidos, essenciais para o cuidado dos recém-nascidos”, disse.

Ieda Chaves reiterou que o investimento dará mais qualidade de vida futura, para que as crianças não fiquem com sequelas, pois neste começo a criança prematura ou com baixo peso precisa ser atendida de forma pronta e adequada. “Além de todo o cuidado especializado, fui informada de que são aplicadas terapias humanizadas, como o Método Canguru e a alimentação com leite materno, que refletem diretamente na melhora da saúde dos bebês.”

Melhorias

“Estamos prestes a inaugurar o nosso centro obstétrico e, por isso, há a necessidade de realmente equipar essa sala de reanimação com equipamentos modernos, que vão realmente proporcionar qualidade de atendimento. Nós gostaríamos de agradecer, claro, por essa sensibilidade de nos auxiliar neste momento tão emocionante”, disse a médica Katiane Brandão, diretora do HBAP.

Divulgação

Leite materno

Dentro do HBAP, há uma campanha permanente de conscientização para a doação de leite materno. Na unidade, há todo o suporte necessário para as mães que desejam doar. As doadoras passam por um cadastro simples e gratuito, além de exames para garantir que estão saudáveis. De acordo com a direção do HBAP, uma equipe vai até a casa da doadora, onde fornecerá orientação sobre o preparo das mamas, a extração manual do leite e o armazenamento adequado.

Serviço

Para contribuir, a mãe interessada pode realizar um cadastro através de formulário [clique aqui] no Banco de Leite Humano Santa Ágata (BLHSA) do HBAP ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 17h, anexo ao HBAP, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Setor Industrial, em Porto Velho.