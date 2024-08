Mariana Carvalho se destaca em sabatina com propostas concretas para Porto Velho

Nesta quinta-feira, 08.08, a candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil), se destacou na sabatina da Rondovisão TV, afiliada da Band em Rondônia, ao apresentar um desempenho seguro e focado em propostas concretas. Enquanto alguns adversários recorreram a indiretas e discursos vazios, Mariana demonstrou objetividade, confiança e um plano estruturado para enfrentar os desafios da capital rondoniense.



Mariana abordou os problemas de saneamento básico, comprometendo-se a reverter os baixos índices de acesso à água potável e tratamento de esgoto desde o início de seu mandato. Ela também ressaltou o projeto para a construção do primeiro Hospital Municipal de Porto Velho, com recursos iniciais de R$ 55 milhões, sendo R$ 25 milhões provenientes de emendas do deputado federal Maurício Carvalho, e R$ 20 milhões destinados por emendas de Mariana Carvalho, ainda em seu mandato de deputada federal. A obra promete transformar o atendimento de saúde na capital.



Outro ponto central de seu plano é a revitalização do centro da cidade, com foco na Av. 7 de Setembro, propondo medidas para atrair empresas e fortalecer o comércio local. Mariana reconheceu o desempenho positivo da gestão atual do prefeito Hildon Chaves, de quem recebe apoio na corrida sucessória. Esse fato foi admitido pelo também candidato Célio Lopes, que, em sua fala após Mariana, elogiou a atual gestão e afirmou que "é preciso dar continuidade." Mariana ainda enfatizou sua visão de uma Porto Velho mais justa, segura e próspera, com infraestrutura adequada para todos os bairros.

Reprodução

Com uma postura firme e propostas claras, Mariana Carvalho se posicionou como a candidata mais preparada para administrar Porto Velho, apresentando soluções práticas e um compromisso verdadeiro com o futuro da cidade. “Vamos garantir que Porto Velho tenha acesso a água tratada e saneamento, e começar a construir, já no primeiro ano de mandato, o primeiro Hospital Municipal da cidade, para que nossa população tenha o atendimento que merece", afirmou Mariana Carvalho, reforçando seu objetivo de se tornar a primeira prefeita eleita da capital.