Porto Velho intensifica ações para reduzir acidentes entre motociclistas

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) de Porto Velho tem intensificado ações para reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, que representam uma parte significativa da frota da capital. Com a crescente popularidade das motocicletas como meio de transporte, a Semtran reconhece a necessidade urgente de promover segurança e conscientização entre os condutores.

Para enfrentar este desafio, a Semtran tem adotado uma abordagem variada, combinando educação, fiscalização e infraestrutura. Somente no primeiro semestre deste ano foram realizadas 70 ações, e entre as principais iniciativas estão as campanhas educativas que acontecem em escolas, empresas e comunidades, com o objetivo de conscientizar motociclistas sobre a importância do uso correto de equipamentos de segurança e do respeito às normas de trânsito.

São feitas parcerias com autoescolas para reforçar a importância das aulas de direção defensiva, as blitzes educativas e de fiscalização em pontos estratégicos da cidade, em parceria com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança, onde são distribuídos materiais informativos e oferecidas orientações aos motociclistas e os investimentos na infraestrutura viária, incluindo a sinalização adequada para proporcionar um trânsito mais seguro.

Para reduzir ainda mais o número de acidentes, a Semtran destaca algumas orientações essenciais para uma direção segura, como o uso correto do capacete, que deve ser um modelo aprovado pelo Inmetro, devidamente afivelado e ajustado; a manutenção da motocicleta com revisões periódicas para garantir que esteja em boas condições de uso; o respeito à sinalização e aos limites de velocidade estabelecidos; adotar práticas de direção defensiva, mantendo uma distância segura dos outros veículos e atenção redobrada, mantendo-se atento ao trânsito, evitando distrações durante a condução.