Operação Vacinação Sem Fronteira acontece na Ponta do Abunã até dia 15 de agosto

A operação “Vacinação Sem Fronteira” está em andamento na região da Ponta do Abunã, com atendimento em áreas urbanas, ramais e comunidades próximas à fronteira dos estados do Acre e Amazonas, até o dia 15 de agosto. Em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, foram organizados pontos de vacinação em igrejas, escolas municipais e na Fazenda Pica Pau, inclusive para os moradores do Vale do Curuquetê, pequena comunidade localizada no Sul de Lábrea. A operação na fazenda ocorre na sexta-feira (9), atendendo moradores, trabalhadores, estudantes da Linha 1 e comunidades próximas.

A Fazenda Pica Pau, situada a 40 km do distrito de Vista Alegre do Abunã, foi preparada pela primeira vez como ponto de vacinação. Habitada por três famílias e diversos trabalhadores, totalizando aproximadamente 14 pessoas, o local recebeu visita das equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) e Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho, na terça-feira (6).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a operação, o governo reforça as medidas e orientações de imunização, fortalecendo a saúde da população.

A agente de saúde da Unidade Básica Ana Salete, Isleia Rodrigues destacou a importância da busca ativa para alcançar aqueles que não conseguem chegar ao posto de saúde. “A vacinação das crianças também é fundamental para manter a prevenção no ambiente escolar, garantindo que estejam imunizadas contra doenças.”

RECEPÇÃO

O gerente da Fazenda Pica Pau, João Barreto Neto expressou a satisfação em receber a equipe de vacinação. Luana da Silva Lima, mãe de uma menina de sete anos, celebrou a iniciativa, que permitirá manter o esquema vacinal da filha atualizado sem precisar enfrentar a longa distância até o posto de saúde.

De acordo com o diretor executivo da Agevisa/RO, Edilson Batista, a operação de vacinação na Fazenda Pica Pau reflete um esforço para levar serviços de saúde à áreas remotas, melhorando a cobertura vacinal e facilitando o acesso das famílias ao atendimento essencial.

Lucivânia de Souza, mãe de quatro filhos e o esposo

Na área urbana, um dos pontos de vacinação foi a Escola Municipal Antônia Vieira Frota, onde o atendimento ocorreu na quarta-feira (7). O local ficou lotado de mães e crianças buscando atualizar as carteiras de vacinação, algumas vencidas há anos. Mãe de quatro filhos, Lucivânia de Souza, pontuou que aproveitou a ação para regularizar a vacinação dos filhos.

A coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa de Porto Velho, Elizeth Gomes informou que, foram enviados vacinadores da Capital para a região da Ponta do Abunã. Equipes volantes com 10 vacinadores estão desenvolvendo ações em Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã, cobrindo áreas rurais, ramais, assentamentos e vilas, além da área urbana.

SEGURANÇA NA INFORMAÇÃO

Este ano, as equipes da Semusa de Porto Velho estão utilizando tablets para registrar dados offline, o que, de acordo com a coordenadora da Divisão de Imunização, ajuda a reduzir os riscos de perda de dados e inconsistências nas informações lançadas manualmente. “A parceria na operação sem fronteira garante a expansão dos serviços com a ampliação das equipes, estrutura logística e avanço no território de fronteira”, explicou.

Coordenadores focaram em reduzir riscos de perda de dados

LOCALIDADES

A operação “Vacinação Sem Fronteira” está acontecendo em 14 cidades, incluindo as nove de fronteira: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alto Alegre dos Parecis, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Alto Paraíso e Candeias do Jamari.