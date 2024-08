Serviços essenciais do Rondônia Cidadã serão ofertados mais uma vez aos moradores de Porto Velho, neste sábado

Por concentrar o maior número de habitantes em todo o estado, o município de Porto Velho será contemplado mais uma vez com os serviços essenciais ofertados pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), referentes à 89ª edição do programa Rondônia Cidadã. Neste sábado (10), das 8h às 16h, os moradores da zona Leste e demais regiões da Capital serão atendidos com a emissão de documentos pessoais, orientações sobre benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadoria, assistência jurídica, teste rápido de saúde, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, odontólogo, clínico geral, entre outros, disponibilizados gratuitamente, na Escola Estadual Mariana, localizada na Rua Carlos Ries, nº 9.317, Bairro São Francisco.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a garantia dos serviços em várias áreas é o engajamento com a melhoria da qualidade de vida da população, pois o programa leva assistência em várias áreas essenciais. “Por meio do Rondônia Cidadã, as pessoas a partir dos 12 anos de idade podem fazer, por exemplo, a nova Carteira de Identidade com mais facilidade e comodidade, perto de suas casas, além de serem atendidas por outros profissionais sem marcar consulta com antecedência”, ressaltou.

A secretária da Seas, Luana Rocha destacou que, o programa em cinco anos já promoveu mais de 100 mil atendimentos, em diversas áreas, nos 52 municípios percorridos, agora a ação itinerante reforça o atendimento nas sedes dos municípios com o maior número de habitantes, a exemplo da Capital, e se estende para distritos, vilas e outras comunidades afastadas dos centros, como ocorreu no último final de semana, no distrito de Riozinho, pertencente à Cacoal, onde no sábado e domingo foram feitos 2.484 atendimentos.

“O alcance desse número de atendimentos é fruto da dedicação da equipe, composta por servidores da Seas e de outras secretarias e instituições parceiras, mostrando assim, o comprometimento do governo do estado na promoção do bem-estar e da cidadania”, salientou a titular da Seas.

Lista de serviços que serão ofertados pelo Rondônia Cidadã na zona Leste de Porto Velho