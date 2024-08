Galeria de Arte do Palácio das Secretarias apresenta exposição sobre arte marcial a partir do dia 13 de agosto

No dia 13 de agosto, às 9h, será realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), a exposição “Tai Chi Chuan – Uma História de Superação” na Galeria de Arte do Palácio das Secretarias, em Rio Branco. A abertura contará com uma apresentação e vivência de Tai Chi com o professor Nil Figueiredo, renomado por seu trabalho de mais de 30 anos, na prática e ensino dessa arte marcial.

Nil Figueiredo mostrará sua trajetória de 30 anos. Foto: cedida

Nil Figueiredo é um atleta de destaque no cenário mundial, tendo conquistado o 10º lugar no campeonato mundial de Tai Chi, na China. Sua história de superação e profissionalismo é inspiradora e serve como exemplo para muitos.

O Tai Chi Chuan é uma antiga arte marcial com movimentos suaves que melhoram a força e a mobilidade como exercício aeróbico. Seus inúmeros benefícios para a saúde incluem melhora no equilíbrio, redução da ansiedade, prevenção de doenças cardiovasculares e aumento moderado da frequência cardíaca. A combinação de movimentos coreografados com um estado mental alerta e calmo é um dos seus grandes atrativos. Técnicas de respiração são essenciais, na prática.

Tai Chi Chuan é uma prática poderosa para a transformação de vidas. Foto: cedida

Conhecida como a “arte mãe” por integrar diversas artes marciais como o kung fu, é uma ferramenta poderosa na transformação de vidas, especialmente entre os jovens que saíram do mundo do crime para encontrar um novo caminho por meio dessa prática.

O professor Nil Figueiredo, que acompanhou essas mudanças em alunos que estavam perdidos, destaca a importância dessa exposição para mostrar a trajetória desses jovens talentosos e não apenas a sua própria trajetória.

“Nosso objetivo é mostrar o trabalho de 30 anos desenvolvido por diversos professores e entidades parceiras”, diz Figueiredo. “A Federação Acreana e a Confederação Brasileira de Tai Chi Chuan, com a Confederação Mundial, estão apoiando para podermos expandir a divulgação, não apenas para aqueles que podem pagar as mensalidades, mas também para as comunidades mais carentes”, destaca.

A exposição também tem o objetivo de divulgar e expandir o conhecimento sobre o Tai Chi Chuan, principalmente nas periferias. Os interessados podem participar das atividades regulares oferecidas nos núcleos de prática.

No Ginásio Coberto, as aulas ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h da manhã. No Centro de Iniciação ao Esporte, as aulas são oferecidas nas terças, quintas e sábados, das 18h às 20h. Ao todo, são 16 núcleos de Tai Chi Chuan.

A exposição “Tai Chi Chuan – Uma História de Superação” estará aberta ao público até o dia 13 de setembro, oferecendo uma oportunidade única para explorar essa prática milenar e seu impacto transformador na vida de muitas pessoas.

