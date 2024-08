Mariana Carvalho recebe elogios de colunista político: “largou na frente”, destaca o jornalista

Mariana Carvalho, candidata a prefeita de Porto Velho pelo União Brasil, foi elogiada por Carlos Sperança, um dos jornalistas mais respeitados do estado, em uma recente coluna. Sperança destacou o programa de governo inovador e moderno de Mariana, ressaltando que ela largou na frente na corrida eleitoral. As propostas de Mariana visam valorizar a gestão municipal, e ela conta com o apoio sólido do atual prefeito Hildon Chaves e do governador Marcos Rocha, considerados trunfos importantes para sua campanha.

Ao agradecer a citação de Carlos Sperança, Mariana reafirmou que não pretende perder tempo com ofensas pessoais ou fake news, confiando na justiça e na força das instituições para lidar com essas questões. "Não pretendo perder um minuto sequer de minha campanha e de minha vida para contra-atacar ofensas pessoais, falácias e fake news que agridam minha imagem ou a de minha família. Confio na justiça e nas instituições, e sei que tais questões serão tratadas pelos meios jurídicos adequados, garantindo que a verdade prevaleça e que os responsáveis sejam responsabilizados."

Ela se compromete a focar em uma campanha clara e objetiva, com propostas reais que beneficiem a população de Porto Velho. "Meu compromisso com a cidade é profundo e genuíno, nascido do amor que sinto por minha terra e por minha gente. Minhas realizações por Porto Velho me dão o direito de exigir respeito de meus adversários políticos. Nunca abrirei mão dos valores de respeito e integridade, essenciais para uma campanha ética e transparente."

Para ler a coluna completa, acesse este link.