Projeto Roteiro Educativo leva estudantes da rede pública para conhecer patrimônio material do estado

Com objetivo de oportunizar aos estudantes matriculados nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, localizadas em Porto Velho, o governo de Rondônia vem executando o Projeto Roteiro Educativo, iniciativa onde os estudantes têm a oportunidade de conhecer o patrimônio material do estado, locais e edificações de referência cultural para população, bem como, vivenciar o patrimônio imaterial e produção artística existente. A realização do Roteiro Educativo aconteceu no período de 30 de maio a 2 de julho, reunindo 209 participantes, sendo 179 de alunos, 20 professores e 10 auxiliares.

O projeto, de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), é executado pela Gerência de Arte e Cultura Escolar. De acordo com a Gerência de Arte e Cultura Escolar o projeto continuará em execução no segundo semestre. As escolas que submeteram seus projetos à Seduc já foram agendadas conforme agenda e cronograma do projeto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação tem como objetivo melhorar o aprendizado dos alunos. “Ao oferecer experiências práticas e relevantes que aprofundem o entendimento sobre a história e cultura local, o governo fortalece a valorização e preservação do patrimônio”, ressaltou.

VISITAS

No Roteiro 2 foram visitados centros históricos como os da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e Praça das Três Caixas D’água, memoriais, universidade federal, palácio do governo, museus, mercados municipais, edifícios históricos, bibliotecas estaduais, instituições religiosas, teatros estaduais, instituições de ensino, praças históricas, pontes, e diversas instituições públicas e privadas da Capital.

Projeto é de iniciativa da Seduc e executado pela Gerência de Arte e Cultura Escolar

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, o Roteiro Educativo de Porto Velho propõe uma parceria colaborativa com a Coordenadoria Regional de Educação e escolas jurisdicionadas. “O objetivo é apoiar e fortalecer os projetos desenvolvidos nas instituições de ensino. Além disso, busca-se promover visitas educativas aos centros históricos, museus, memoriais e outros locais que representem e preservem o patrimônio cultural e histórico da Capital”, salientou.

De acordo com a gerente de arte e cultura escolar da Seduc, Sabryne Sena, a abordagem interdisciplinar estimula a colaboração entre os professores, o que enriquece a compreensão dos alunos sobre o patrimônio. “A proposta busca ir além das fronteiras dos diferentes componentes curriculares, promovendo uma educação mais integrada e adaptada às exigências atuais, com o objetivo de proporcionar uma visão mais abrangente e conectada das questões culturais e históricas”, destacou.

Escolas que submeteram projetos à Seduc serão agendadas para o segundo semestre