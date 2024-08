Feira do Estudante de Rondônia Internacional será de 13 a 16 de agosto em Porto Velho

Os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino vão participar, entre os dias 13 e 16 de agosto da 5ª Edição da Feira do Estudante de Rondônia Internacional. O evento será realizado no Centro de Convenções do Sesi, em Porto Velho. Lançada desde 2018, a Feira vai reunir, em um mesmo espaço estruturado; faculdades, instituições de ensino, escolas de idiomas, escolas profissionalizantes para o mercado de trabalho, professores, diretores de escolas e operadores da educação de variadas formações, para uma interação direta com o público estudantil da Capital.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Feira do Estudante se consolidou como uma ação essencial para jovens em busca de educação, proporcionando um panorama abrangente das oportunidades disponíveis em diversas segmentos. “Será um espaço também para a obtenção de informações detalhadas sobre cursos e universidades. O evento permite aos participantes; a interação direta com representantes institucionais, e esclarecimento de dúvidas sobre processos de admissão, bolsas de estudo e a vida acadêmica. Neste sentido, o governo proporciona incentivos no engajamento de projetos funcionais para atender ao público estudantil ”, salientou.

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, em meio a um contexto global cada vez mais integrado, a educação internacional se apresenta como um diferencial estratégico para a formação de profissionais capacitados a atuarem em diferentes culturas e mercados. “A Feira não apenas reflete a crescente tendência de internacionalização do ensino superior, mas também contribui ativamente à formação de uma geração de estudantes brasileiros preparados para os desafios de um mundo globalizado. É o único evento de educação no Estado que reúne um número tão expressivo de participantes”, pontuou.

PÚBLICO ESTIMADO

Com uma logística de transporte estudantil projetada para facilitar ao máximo o acesso das escolas e seus contingentes de alunos, a perspectiva estimada de público, tomando por base os anos anteriores, é de que vão circular, nos diversificados ambientes da Feira, mais de 4.000 estudantes de todos os níveis.

Neste ano, a Feira do Estudante de Rondônia Internacional conta, mais uma vez, com a participação do governo do estado, por meio da Seduc e da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) e da Escola do Legislativo.