Abertas as inscrições para a II Audiência Pública e II Seminário de Previdência do Município de Porto Velho

Promovidos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam), a II Audiência Pública e o II Seminário de Previdência acontecem de 28 a 30 de agosto, no auditório do IFRO, Campus da Avenida Calama, na capital. As inscrições estão abertas até o dia 25 e podem ser realizadas acessando o link.

Na audiência pública, os servidores terão a oportunidade de sanar dúvidas e dar sugestões para a melhoria do sistema previdenciário. A participação de todos é fundamental, pois, mediante o diálogo, garante-se o aprimoramento do sistema e a garantia de um futuro previdenciário mais seguro e eficiente.

Palestras e debates realizados por especialistas renomados na área de previdência fazem parte da programação do seminário, que vai abordar temas cruciais, como as melhores estratégias para uma aposentadoria tranquila e segura, além de atualizações sobre as leis e regulamentos previdenciários.

A iniciativa do Ipam trata-se de uma oportunidade única para os servidores municipais de Porto Velho participarem ativamente da construção do futuro da previdência.

O evento é uma plataforma para a construção de um sistema previdenciário mais justo, eficiente e sustentável. A participação ativa de todos os servidores é essencial para que se alcance um consenso sobre as melhores práticas e políticas a serem implantadas.

Confira a programação completa aqui.