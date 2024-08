Descanso ou aventura: Paraná tem belezas naturais que encantam qualquer turista

Um passeio pelo Paraná pode demorar dias ou semanas. O Estado tem de tudo: praias limpas, ilhas e trilhas, como o México; canyons e construções arquitetônicas emblemáticas, como os Estados Unidos; cataratas mais simbólicas que as do Canadá; matas intocadas e uma grande cinturão verde preservado, como as florestas russa e amazônica; paraísos de água doce com pôr-do-sol como o Mediterrâneo; e belezas naturais que parecem de outra era, como Vila Velha e o Egito.

Os atrativos estão na ponta da língua: o Museu Oscar Niemeyer, o Teatro Guaíra e o Jardim Botânico de Curitiba; o Salto São João, em Prudentópolis; o Buraco do Padre, em Ponta Grossa; o Canyon Guartelá, entre Castro e Tibagi; o Pico Paraná, entre a Região Metropolitana da Capital e o Litoral; a Ilha do Mel; as históricas e gastronômicas Lapa e Antonina e, no fim do Rio Iguaçu, o majestoso conjunto de quedas d'água que formam as Cataratas , eleitas como uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo.

Tem turista à beça. O Paraná foi o quarto estado que mais recebeu estrangeiros no primeiro semestre de 2024. Foram 507.560 visitantes de todos os cantos do mundo, um aumento de 25,79% em relação aos 403.504 do mesmo período do ano passado, atrás apenas de São Paulo (1.111.522), Rio de Janeiro (760.280) e Rio Grande do Sul (619.021).

E tem mais gente querendo viajar. Um levantamento da Secretaria de Estado do Turismo (Setu) mostra que 86,3% dos paranaenses têm a intenção de realizar alguma viagem até o fim do ano. A maioria (46,3%) pretende se deslocar ao Interior, outros 40,3% para o Litoral e 13,4% para a Capital. De acordo com a maioria dos participantes (74,6%), as principais motivações para viajar são o lazer e passeio.

Para adequar ainda mais o setor, o Governo do Estado tem apostado em qualificação profissional , exposição do Paraná em feiras internacionais , atração de novos voos , cruzeiros marítimos , investimentos diretos em infraestrutura e apoio aos municípios, formatação de novos roteiros e uma grande marca de um Estado que preserva o meio ambiente e o futuro.

"Turismo é deslocamento de PIB e geração de emprego, além de dar dinamismo para a economia. Sempre apostamos no setor e estamos colhendo frutos. Hoje, o Paraná está na rota de grandes eventos, shows e simpósios, tem conexões diretas entre os grandes centros, um ecossistema da iniciativa privada trabalhando em sinergia, grandes marcas, como o Verão Maior Paraná, o reconhecimento das Cataratas do Iguaçu como melhor destino da América do Sul e novos roteiros abrindo constantemente", defende o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior.

"O Paraná tem tudo o que é preciso para o turismo funcionar como grande gerador e emprego e renda. Temos lugares lindos, com sustentabilidade, boas histórias para contar e infraestrutura para receber os turistas", diz o secretário do Turismo, Márcio Nunes. "Para que esses turistas recomendem nosso estado, estamos atuando junto ao setor privado para oferecer os melhores serviços e atendimentos e intensificando a divulgação de nossos atrativos".

Parte desse movimento também é resultado de um trabalho de extensa divulgação dos atrativos estaduais em outros estados e países. Para isso, aviões e ônibus que transitam pelo Brasil foram plotados com a mensagem Visite o Paraná, campanhas publicitárias ajudam a atrair mais turistas e o Paraná agora é presença frequente nos maiores eventos do mundo, com técnicos e empresários do setor apresentando as belezas naturais, radicais, históricas e curiosas do Estado.

A nova campanha publicitária que está no ar também conta com o apoio da Gralha Azul, mascote que tem ligação íntima com o Paraná.

Confira:

Para entrar nessa onda, a Agência Estadual de Notícias separou dez lugares imperdíveis para visitantes de primeira viagem e habitués. Confira:

Buraco do Padre

O nome está ligado à história dos padres jesuítas que meditavam no local. É uma espécie de anfiteatro subterrâneo com uma cascata de 30 metros de altura, formada pelo Rio Quebra Perna. Para chegar até lá, é necessário percorrer uma trilha de um quilômetro. Devido à acessibilidade, cadeirantes e pessoas de dificuldade de locomoção podem percorrer a trilha principal.

Vila Velha

O Parque Estadual de Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual em 1966, tem mais de três mil hectares, vinte quilômetros de trilhas e diversas atrações, entre elas os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada. O parque também preserva importantes animais da fauna brasileira, como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves como a águia-cinzenta, papagaio-de-peito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto. Ele é administrado pela iniciativa privada, que implementou uma série de novidades, com atividades de arvorismo, novas trilhas, balonismo, cicloturismo, festivais gastronômicos e muito mais.

Salto São João

Entre uma das mais lindas quedas d'água do Sul do País, o Salto São João, com 86 metros, impressiona pelo cenário e pela exuberância de sua paisagem. O salto pode ser contemplado por dois mirantes: o 1º possui total acessibilidade e o 2º possibilita uma bela caminhada em uma trilha aberta e sinalizada, com a vista para a cabeceira.

O local possui estacionamentos, centro de visitantes com anfiteatro, banheiros e loja de artesanato. O caminho para chegar até o local também vale como um belo passeio. É possível apreciar belas paisagens de campos e pinheirais, além de algumas típicas casas que marcam a colonização da região.

Litoral

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Antonina, Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaraqueçaba. História, praias, cultura e gastronomia. As sete cidades do Litoral são ponto de encontro dos paranaenses no verão e destino certo de turistas que querem hospitalidade, praias limpas e seguras e atrações o ano todo. Cidade mais antiga do Estado e considerada o berço da civilização paranaense, Paranaguá conta com uma série de construções históricas e passeios por dezenas de ilhas, atrativos que ganharam mais evidência a partir da confirmação da cidade como parada de grandes cruzeiros internacionais.

Ilha do Mel

O Parque Estadual tem 337,84 hectares e a Estação Ecológica 2240,69 hectares, sendo cerca de 93% da Ilha protegida por unidades de conservação. As áreas de preservação possuem como entorno belíssimas praias e atrativos turísticos, como a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, o Morro do Farol e a Gruta das Encantadas, que, ao longo dos anos, transformaram a Ilha do Mel num dos pontos mais visitados por turistas no Paraná. Recentemente, o local, que pertence ao município de Paranaguá, também passou a receber anualmente o Ilha do Mel Jazz Festival, unindo as belas paisagens à boa música, cultura e gastronomia.