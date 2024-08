Campanha do governo de RO “Vacinação sem Fronteira” atende população no Ramal Pioneiro

Em um registro histórico para a saúde pública do estado, o Ramal Pioneiro, localizado no distrito de Nova Califórnia, na divisa com o estado do Acre, recebeu pela primeira vez uma operação de vacinação. A iniciativa, promovida pelo governo de Rondônia, faz parte da campanha “Vacinação sem Fronteira”. A ação no distrito aconteceu na segunda-feira (5), na Escola Municipal de Ensino Fundamental União da Vitória. A operação ocorre de 4 a 15 de agosto, e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal em áreas de difícil acesso.

A campanha é realizada através da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com os municípios. A Agência Estadual promove capacitações, fornece equipamentos e insumos, e apoia campanhas específicas durante todo o ano. A operação deste ano abrange 14 cidades, incluindo as nove de fronteira: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alto Alegre dos Parecis, Espigão do Oeste, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Alto Paraíso e Candeias do Jamari.

No primeiro dia de vacinação, mães como Ana Lucia Silva do Nascimento, que levou seu filho Nicolas, de 5 anos, ao ponto de vacinação na escola municipal União da Vitória, puderam atualizar as vacinas dos filhos. “É a primeira vez que temos essa oportunidade tão perto de casa. Isso facilita muito nossas vidas”, afirmou.

REFORÇO

A Unidade Básica de Saúde de Nova Califórnia, que atende a região, possui uma sala de vacinação, porém conta apenas com uma equipe de Saúde da Família. Com os reforços da operação e mobilização, a equipe local foi complementada por mais técnicos, permitindo um alcance maior e a eficiente inclusão dos dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Francisco Ferreira aproveitou a mobilização para se vacinar

MOBILIZAÇÃO

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima enfatizou que, durante a operação estão envolvidos 88 técnicos, entre vacinadores e registradores, e a previsão é que sejam aplicadas 22 mil doses de vacinas.

As vacinas administradas incluem BCG (tuberculose), hepatite B, Penta conjugada (difteria, tétano e coqueluche), poliomielite, Pneumocócica 10 e 23 (pneumonias e meningites), rotavírus, Meningo C, influenza, covid-19, febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), varicela e dengue.

Ação aconteceu na região da Ponta do Abunã AÇÃO ABRANGENTE

De acordo com a coordenadora da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, Elizeth Gomes, responsável pela região da Ponta do Abunã, onde fica o Ramal Pioneiro, a operação “Vacinação sem Fronteira”, e a inédita ação no Ramal Pioneiro, demonstram o compromisso das esferas governamentais com a saúde pública, garantindo que todos os cidadãos, independentemente de onde vivam, tenham acesso às vacinas essenciais.