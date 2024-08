Inscrições abertas para o Programa de Capacitação para Empreendedores do Município na zona Leste

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), trabalha para fomentar a economia da capital e distritos e, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oferece o Programa de Capacitação para Empreendedores do Município (Procem).

O Procem já capacitou mais de 400 pessoas em finanças, marketing, desenvolvimento pessoal, habilidades socioemocionais, boas práticas em cozinha e outras áreas.

A próxima oficina do Procem terá o tema “Faça do atendimento uma ótima experiência”, e acontecerá no dia 20 de agosto, das 14h às 18h, no auditório da Praça CEU, na zona Leste da cidade.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de agosto, via formulário. Mais informações pelo telefone (69) 98473-8216, em dias de semana, das 8h às 14h.