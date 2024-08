Festivais de música atraem cerca de 17 mil visitantes para o Litoral paranaense

O primeiro final de semana de agosto foi agitado no Litoral com cerca de 17 mil turistas prestigiando dois eventos musicais que integram o calendário de eventos apoiados pelo Governo do Estado . Em Antonina, cerca de 12 mil pessoas compareceram ao Antonina Blues Festival entre os dias 2 e 4, segundo estimativa da Polícia Militar do Paraná. Os organizadores do Encantadas Jazz Ilha do Mel contabilizaram cerca de 5 mil participantes nos primeiros dias da programação que se estende até o fim de agosto na localidade que pertence à Paranaguá.

Segundo o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, os números expressivos de visitantes nos dois municípios reforça a economia do Litoral fora da alta temporada de verão. “Eventos como estes atraem pessoas que usufruem de restaurantes, compram passagens de ônibus, embarcações e outros passeios e se hospedam na região. Isso é a garantia de mais empregos para a população e renda aos empresários no setor de turismo gerados da região também na baixa temporada”, afirmou.

ANTONINA BLUES FESTIVAL– Em sua 8ª edição, o Antonina Blues Festival apresentou uma diversidade de shows gratuitos ligados ao tradicional ritmo que surgiu no final do século 19 no Sul dos Estados Unidos. Os artistas se apresentaram em vários pontos da cidade histórica, como a Praça Feira Mar, a Ponta da Pita, a Estação Ferroviária e o calçadão cultural, convidando os visitantes a conhecerem diferentes pontos turísticos e consumirem nos empreendimentos locais.

O proprietário do Camboa Hotel e organizador do Festival, Marcos Maranhão, contou que a edição deste ano contou com mais de 30 shows de bandas estaduais e até músicos internacionais, servindo como um grande incentivo à economia antoninense.

De acordo com empresário, somente a sua pousada atingiu 80% a mais de check-ins durante a programação, algo atípico para a baixa temporada. “Durante o verão, os hotéis da região não precisam nem se mexer para receber turistas, enquanto nos demais meses, por conta da chuva e do frio, a situação fica mais complexa”, disse.

“Esses eventos são uma salvação para os empreendedores do Litoral. Sem essa programação, em um fim de semana fora da temporada e mesmo com o clima colaborando, talvez tivéssemos 30% de ocupação. Já durante o Festival, a nossa pousada ficou lotada, com 100% de ocupação”, completou.

ILHA DO MEL– Em sua 2ª edição neste ano, o Encantadas Jazz Festival acontece durante todos os finais de semana do mês de agosto, com mais de 80 atrações do gênero se apresentando ao longo do mês , das sextas aos domingos. Com novo nome e roupagem, o Festival tem shows pagos e gratuitos no palco Swamp, localizado em frente ao trapiche de desembarque na praia de Encantadas.

Segundo João Guilherme Furtado, um dos organizadores do evento e presidente do Instituto Ilha do Mel Visitors e Bureau, a perspectiva é de que esta seja a maior edição do Festival até o momento, já que o mês de agosto conta com cinco finais de semana.

Para Furtado, que também é gerente da Pousada Fim da Trilha, o grande movimento financeiro e hoteleiro gerado evita, inclusive, possíveis demissões e cortes de custos dos empreendimentos durante a baixa temporada. “Esses eventos estão transformando agosto em uma nova alta temporada aqui na Ilha do Mel. Parece que estamos no verão e, sem o fluxo do Encantadas Jazz, seriam quatro meses de baixíssimo movimento”, comentou.