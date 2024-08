Prefeitura de Porto Velho reforça canais de denúncia de casos de violência e de exploração infantil

A Prefeitura de Porto Velho reforça a importância dos canais de denúncia de casos de abusos e exploração sexual e violência contra crianças e adolescentes, ressaltando que o combate a estes crimes é um dever de toda a sociedade.

No âmbito municipal, as ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com os órgãos que fazem parte da rede de enfrentamento junto com a estrutura disponibilizada pela Prefeitura.

O abuso é o ato praticado por uma pessoa que usa a criança ou o adolescente para satisfazer o seu desejo sexual. Já a exploração sexual é quando se utiliza uma criança ou adolescente com a intenção de lucro, seja por dinheiro ou qualquer outra espécie de troca, nas redes de pornografia, prostituição ou turismo sexual.

Na maioria dos casos, a criança ou adolescente que sofrem violência sexual sofrem ameaças e outros tipos de pressão, impedindo que tomem a atitude de denunciar, sendo importante que a família, a escola e outras pessoas e instituições que convivem com a criança ou adolescente, observarem sinais que podem indicar violência.

É importante sempre controlar onde os filhos estão, com quem estão e o que estão fazendo. Ensinar crianças e adolescentes a não aceitar convites, dinheiro, comida ou favores de estranhos, principalmente toques que não desejam; sempre conversar com seu filho; conhecer seus amigos e supervisionar as redes sociais.

COMO AGIR AO DESCOBRIR O ABUSO:

* Não criticar e nem duvidar de que a vítima esteja falando a verdade;

* Incentivar a criança e/ou o adolescente a falar sobre o ocorrido, mas não o obrigá-la;

* Falar sempre em ambiente isolado para que a conversa não sofra interrupções nem seja constrangedora;

* Evitar tratar do assunto com aqueles que não poderão ajudar;

* Denunciar e procurar ajuda de um profissional;

* Conversar de forma simples e clara, para que a criança e/ou o adolescente entendam o que você está querendo dizer;

* Não tratá-los com pena, e sim com compreensão;

* Nunca desconsiderar os sentimentos da criança e/ou do adolescente;

* Reconhecer que se trata de uma situação difícil; e

* Esclarecer à criança e/ou adolescente que a culpa não é dela/dele;

CANAIS DE DENÚNCIAS

O principal deles é o Disk 100, que é grátis, funciona 24 horas todos os dias e é disponibilizado pelo Governo Federal. Por meio dele a denúncia é recebida rapidamente, mesmo de forma anônima e logo encaminhada ao órgão competente no município da criança ou adolescente.

As denúncias também podem ser feitas à Polícia Militar, através do 190, à Polícia Civil, pelo 197 ou nas delegacias especializadas.

CONTATOS DOS CONSELHOS TUTELARES

1º Conselho Tutelar - (69) 99981-0664

2º Conselho Tutelar - (69) 99983-1383

3º Conselho Tutelar - (69) 98473-4966

4º Conselho Tutelar - (69) 98473-3758

Conselho Tutelar Distrital (Jaci-Paraná) - (69) 99979-1799 ou (69) 3236-6121