Inscrições da 6ª edição do Prêmio Boas Práticas Pedagógicas são prorrogadas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou no dia 21 de junho as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Boas Práticas Pedagógicas e agora prorrogou o prazo final até o dia 11 de agosto. O processo é realizado, exclusivamente, através do endereço eletrônico: [email protected].

O Prêmio Boas Práticas tem como objetivo reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas dos professores das escolas da rede pública municipal de ensino que, no ano de 2024, desenvolveram projetos inovadores junto a sua turma/escola atendendo a projetos com temáticas da Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Recomposição das Aprendizagens ou Programas desenvolvidos pela Semed, como o Alfabetiza Porto Velho e Programa de Educação Infantil Primeiros Passos.

"Essa é mais uma ação para estimular e assegurar a valorização de bons projetos pedagógicos no âmbito da rede municipal de ensino. É o reconhecimento ao esforço dos nossos professores no processo de ensino/aprendizagem e que tem a cada ano crescido no número de participantes, por isso nós estamos esticando o prazo de inscrições para o dia 11 de agosto, assim nossos professores vão poder participar, gerando mais qualidade nas avaliações de cada projeto inscritos", destacou a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros.

Serão premiados dez projetos finalistas. A entrega da premiação acontecerá no Congresso Municipal de Educação de 2024 e os premiados serão contemplados com uma formação/visita técnica fora do Estado de Rondônia, conhecendo práticas exitosas no âmbito educacional.