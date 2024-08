Rondônia sedia Fórum de Governadores da Amazônia Legal nos dias 8 e 9 de agosto

Rondônia se torna referência político-administrativa da região Norte, nos dias 8 e 9 de agosto, quando o estado sediará a 28ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O evento acontece no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, e além da presença de governadores dos estados-membros da região, reúne secretários estaduais para debaterem pautas em comum. O resultado do trabalho desenvolvido no Fórum se torna pauta conjunta dos estados componentes da Amazônia Legal, e as reivindicações coletivas acabam facilitando a canalização de recursos para a região.

Os cinco temas principais abordados nesta edição do Fórum são:

Governança Fundiária;

Agricultura e economia verde;

Infraestrutura e Transporte;

Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável; e

Segurança Pública.

Para cada tema, haverá câmaras setoriais de debate e troca de informações. O resultado do trabalho desenvolvido pelas câmaras é encaminhado ao Consórcio da Amazônia Legal, que é a representação oficial dos estados-membros da região Norte. As ações passam a integrar a agenda comum dos estados e o Consórcio é responsável pela gestão do trabalho.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do estado sediar o evento, pois Rondônia tem muito a oferecer para Amazônia e o Brasil. “Rondônia está em franco desenvolvimento e temos ótimos resultados em se tratando de preservação do meio ambiente atrelado ao desenvolvimento socioeconômico. Em todas as agendas do Fórum temos muito o que colaborar, mas estaremos atentos ao que os estados co-irmãos também têm a compartilhar, afinal este é um evento destinado à troca de experiências e o que eles apresentam de bom também pode colaborar com a aceleração do processo de desenvolvimento rondoniense.”

O Fórum também é uma excelente oportunidade de fomentar as potencialidades do estado, uma vez que o evento se torna vitrine da região para as demais áreas do país e do mundo, tendo em vista a importância do bioma Amazônia ao desenvolvimento mundial.