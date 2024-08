Em Porto Velho Mariana Carvalho vem gigante, enquanto Célio Lopes vem muito grande

O advogado Célio Lopes tem com ele cinco partidos, onde militares trabalham de graça e confeccionam suas próprias camisetas. Ele também conta com o apoio de Vinicius Miguel e tem o segundo maior tempo de televisão

O grupo da candidata à prefeitura de Porto Velho, Mariana Carvalho, aposta como uma grande quantidade de pessoas nas ruas aumentará ainda mais o percentual de intenções de voto mostrado pelas pesquisas eleitorais. Não será fácil definir no primeiro turno, mas Mariana conta com um mar de gente, e ela não precisa crescer muito mais, para definir logo a eleição.

Ela terá o maior tempo de televisão no Horário Eleitoral Gratuito, e também o maior número de candidatos a vereador divulgando sua plataforma de trabalho. Na aliança estão PP, PSD, Republicanos, PSDB/Cidadania, PRD, PL, União Brasil, Avante, Agir, PRTB e DC. Além disso, conta com o apoio do governador Marcos Rocha (UB), do prefeito Hildon Chaves (PSDB) e do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz (PRTB).

Quando os cabos eleitorais dos candidatos a vereador desses 12 partidos forem para as ruas, somados aos que apoiam Marcos Rocha, Hildon Chaves e Marcelo Cruz, será como um rolo compressor em cima dos adversários. Também é bom lembrar a aceitação do prefeito Hildon Chaves perante o eleitor, com uma média de 80%. Em Porto Velho, Hidon é o maior dos cabos eleitorais. Um general eleitoral? Para resistir a esse mar de gente vestindo a camisa de Mariana será preciso ter uma estrutura muito forte, caso contrário será engolido e a candidatura vai naufragar.

A situação mais difícil é a do candidato Benedito Alves (Solidariedade). Ele está praticamente sozinho, porque quase todos os candidatos a vereador de seu partido são ex-assessores do deputado Marcelo Cruz, e deverão pedir voto para Mariana Carvalho. Informalmente, é claro, para que não incorram em infidelidade partidária. Marcelo levou quatro partidos para o grupo de Mariana, quando definiu seu apoio.

O segundo colocado nas pesquisas é candidato Léo Moraes (Podemos), que está em condições bem melhor do que Benedito, pois além dos índices de intenções de voto mostrados nas pesquisas eleitorais contará com o apoio dos candidatos a vereador de seu partido. Terá que ter todo o cuidado possível para não desidratar, porque seu adversário agora deixou de ser Mariana Carvalho e passou a ser o candidato do PDT, o advogado Célio Lopes.

Célio Lopes tem com ele PDT, PV, PCdoB, PT e PSB. Esses cinco partidos lhe garantem o segundo maior tempo de televisão, e isso conta muito em uma campanha eleitoral. O PT é um partido fragmentado. Fragmentos estavam com outros candidatos, principalmente com o presidente do PSB, Vinicius Miguel. Acontece que houve uma aliança muito bem costurada.

Já se sabia que, por razões pessoais, principalmente devido ao momento familiar pelo qual está passando, Vinicius Miguel dificilmente seria candidato a prefeito. E ele decidiu apoiar o PDT devido ao diálogo mantido pelos pedetistas junto ao diretório nacional do PSB. A escolha foi lógica. Mas com Vinícius estavam diversos fragmentos do PT.

Explica-se: o PT é fragmentado mesmo, por isso não adianta impor nada aos militantes petistas. Radicais livres vão para onde querem. Trata-se de um partido todo partido. Então o grupo que estava com Vinicius se juntou ao PDT de Célio Lopes, assim como o grupo da ex-senadora Fátima Cleide e do ex-prefeito Roberto Sobrinho. O PT está praticamente todo com Célio Lopes.

Militantes do PDT, PV, PCdoB, PT e PSB trabalham sem dinheiro de fundo partidário. Organizam feijoadas e com o dinheiro arrecadado mandam confeccionar as próprias camisetas e bandeiras. Vão para a rua sem cobrar nada, e juntos são um volume considerável. Bem menor do que o de Mariana Carvalho, mas será o grupo que mostrará nas ruas que tem condições de enfrentar um adversário grande.

No meio disso, Léo Moraes brigará com Célio Lopes pela segunda colocação, torcendo para que haja segundo turno. Léo tem pela frente a batalha para não ser engolido pelo mar de gente com camisetas de Mariana Carvalho e Célio Lopes.