Começam as vendas do voo direto entre Paraná e Paraguai

O intercâmbio de turistas entre Paraná e o Paraguai vai melhorar com a conexão aérea direta, sem escalas, entre os aeroportos internacionais Afonso Pena (Região Metropolitana de Curitiba) e Silvio Pettirossi (Assunção). As passagens foram disponibilizadas para venda pela Azul Linhas Aéreas a partir desta segunda-feira (5).

O novo voo foi anunciado em abril deste ano e terá frequência de duas vezes por semana, às terças-feiras e sábados. O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, localizado em Assunção, é o principal terminal aéreo do país e uma importante porta de entrada para viajantes. Sua localização estratégica o torna um centro crucial para conexões de voos domésticos e internacionais, facilitando o acesso a destinos dentro e fora do Paraguai.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destaca o crescimento da malha aérea com voos diretos como um grande impulsionador da economia do Estado. “O fluxo de pessoas gerado por essas conexões sem escalas é importante para impulsionar a geração de emprego e renda, especialmente na área do turismo. Quando facilitamos o deslocamento, atraímos mais turistas e isso impacta nos hotéis, aluguéis, restaurantes e todo o comércio”, afirma.

“Esse novo voo representa mais paraguaios conhecendo os atrativos do nosso Estado e favorecendo a geração de emprego e renda com o turismo”, acrescenta o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

A companhia oferece um serviço de bordo com snacks, entretenimento de bordo on demand, com as séries e filmes, TV ao vivo e internet wi-fi. “Essa nova conectividade aérea permitirá que os paraguaios cheguem mais rápido ao Paraná e explorem ainda mais regiões do nosso país, e vice-versa”, afirma César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul.

“O início das operações da Azul no Paraguai abre novas oportunidades para o intercâmbio cultural e o turismo com o Brasil. Essa nova rota beneficiará enormemente o setor turístico e contribuirá para o desenvolvimento econômico do nosso país”, afirma Angie Duarte, ministra do Turismo do Paraguai.

NOVOS VOOS– Os voos começam a operar em dezembro deste ano e se somam a outras três conexões que ligam o Estado a destinos internacionais anunciadas neste ano: o voo sazonal para Buenos Aires (Argentina), pela JetSmart; o voo para Santiago (Chile), também pela JetSmart; e o voo para Lima (Peru), que começa a operar em outubro.

O intercâmbio com outros países tem como principal objetivo facilitar o deslocamento de pessoas interessadas em diversos mercados, desde o turismo por lazer até o de negócios. O país vizinho já é o responsável pelo maior número de estrangeiros que adentram o Estado do Paraná, por vias aéreas, terrestres e marítimas. Somente em 2023, segundo dados da Embratur, o Paraná recebeu 348.914 paraguaios. Neste ano, o Paraná já recebeu 219.614 paraguaios.