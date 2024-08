Governo levará empresários e profissionais do Paraná ao Salão Nacional do Turismo

O Paraná participará da 8ª edição do Salão Nacional do Turismo, organizado pelo governo federal, que acontece os dias 08 e 11 de agosto, no Rio de Janeiro. No estande montado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e pelo Viaje Paraná, os empresários e profissionais do trade paranaense terão a oportunidade de divulgar diferentes serviços e atrativos a um público estimado em mais de 100 mil pessoas, segundo a organização.

Ao longo dos quatro dias de programação, mais de 80 expositores paranaenses devem marcar presença no estande. Eles são profissionais de meios de hospedagem, restaurantes, agências de viagens, gastronomia e artesanato, além de representantes de municípios e de Instâncias de Governança Regionais (IGRs), responsáveis por atuar no fomento do turismo em suas regiões.

No espaço também haverá degustações de produtos regionais e experiências sensoriais relacionadas ao turismo do Paraná. Neste ano, em 40 mil metros quadrados do Complexo Riocentro, o evento tem a temática “Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável”.

O estande paranaense apresentará atrativos relacionados aos segmentos de natureza, sol e praia, rural e cultural. Entre os destinos selecionados estão as praias de água doce do Interior do Estado, o Parque Histórico de Carambeí (nos Campos Gerais) e o Ekôa Park, em Morretes (Litoral).

“Nossa função é promover o melhor que o Paraná tem em termos de turismo, não somente com roteiros e atrativos, mas agregando também produtos e serviços”, afirma o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes. “Sempre convidamos o empresariado para estar ao nosso lado nos estandes em eventos porque o turismo é composto de muitos agentes. Essa união é essencial na promoção do Paraná enquanto um destino em destaque”.

O secretário destaca, ainda, que nessa edição do Salão Nacional, a proposta é, também, apresentar destinos e produtos novos, ou pouco conhecidos. A ideia é apresentar o Paraná de maneira inovadora, com ofertas turísticas não exploradas antes a nível nacional.

SINTA O PARANÁ– As experiências sensoriais apresentadas no estande paranaense ocorrem por meio da parceria com o Sebrae-PR. Através de circuitos, os visitantes podem participar de experiências que contemplam os cinco sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão, enquanto são imersos na história e cultura de diversos produtos tradicionais do Estado.

Dentre as opções, ideal para entusiastas e amantes da natureza, o "Circuito Sensorial do Café" promove um contato com o grão produzido em terras paranaenses, destacando a sustentabilidade e as sensações únicas que sua degustação proporciona, por meio dos aromas e texturas, com ênfase especial no uso sustentável da borra de café.

Já o “Circuito da Lavanda” é uma oportunidade de conhecer produtos que têm a planta em sua composição. A experiência acontece em meio a uma decoração vibrante que destaca a beleza e a tranquilidade da Rota das Lavandas, estruturada em 2022 pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR). O atrativo também é um convite para conhecer pontos turísticos como o Lavandário Het Dorp, localizado em Carambeí, na região dos Campos Gerais.

Também fazem parte da programação atividades manuais que abordam as obras do artista curitibano Poty Lazzarotto, vídeos em realidade virtual que proporcionam um mergulho nas águas doces do Rio Paraná, técnicas de aromaterapia e musicoterapia envolvendo a fauna e flora estadual, oficinas de bioconstrução e outras atividades.

Para a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Setu, Andressa Szekut, o foco é levar experiências que conectem o público ao Paraná. “A nossa intenção é impressionar e conectar as pessoas profundamente com as experiências que temos no Paraná, com o cheiro do café produzido aqui, por exemplo. Mais do que um folheto ou vídeo, essas experiências sensoriais têm, inclusive, maior capacidade de fazer o público se interessar em conhecer o Paraná”, disse.

SALÃO NACIONAL DO TURISMO – O evento é organizado pelo Ministério do Turismo em parceria com os estados e diversas instituições. O objetivo é estruturar, qualificar e tornar os produtos e serviços turísticos brasileiros acessíveis ao mercado, além de apoiar a implantação da política pública do setor. No ano passado, 37 mil pessoas passaram pelas programações do Salão Nacional do Turismo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.