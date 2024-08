Vacinação antirrábica no Parque Circuito tem novo horário de atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa alteração no horário de funcionamento do trailer de vacinação para cães e gatos, situado no Parque Circuito. O serviço de imunização contra a raiva animal passa a ser oferecido das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.

A raiva é uma doença fatal que pode ser transmitida de um animal infectado para o ser humano por meio, principalmente, de mordedura, lambedura ou arranhão. A doença representa um risco à saúde pública, por isso, a vacinação antirrábica é o principal meio de proteção.

Para receber a vacina, os animais devem estar sadios e ter mais de três meses de vida. A imunização deve ser feita anualmente para assegurar a proteção, tanto dos animais quanto dos seres humanos.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Em Porto Velho, a imunização contra a raiva acontece de forma rotineira em diferentes pontos da cidade, inclusive na área rural e nos distritos.

Divisão de Controle de Zoonoses: Serviço gratuito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Avenida Mamoré, n° 1120, bairro Cascalheira.

Parque Circuito: Serviço gratuito de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Avenida Lauro Sodré, n° 2983, bairro Nacional

Vacinação Domiciliar: Serviço disponibilizado somente para quem tem mais de dez animais no mesmo ambiente. O agendamento deve ser realizado através do número (69) 98473-6712, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.