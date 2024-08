Centro de Referência de Assistência Social assegura atendimento especializado à população de Porto Velho

O acesso da população de Porto Velho aos serviços de assistência social existentes na rede municipal são assegurados através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Com seis unidades disponíveis para atender a capital e os distritos, o órgão presta apoio à comunidade com serviços, benefícios e projetos de assistência social.

O atendimento do Cras é destinado a toda a população, especialmente famílias e indivíduos em situação grave desproteção, como pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, além daqueles inseridos no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

É, inclusive, através da instituição, que a população é orientada sobre os benefícios assistenciais e pode ser inscrita no Cadastro Único para ter acesso aos programas sociais do Governo Federal. De acordo com Bianca Vilarim, coordenadora da equipe volante do Cras, também é no órgão que pais e responsáveis podem solicitar a emissão da Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA). Para a expedição do documento, é necessário apresentar laudo médico, documentos pessoais do autista e do responsável, comprovante de endereço e foto 3x4.

“O Cras é uma porta de acesso para toda a população, especialmente para que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a vários serviços e programas que às vezes nem sabem que possuem direito. Nossos assistentes sociais estão preparados para direcionar e atender a todos”, explica.

HORÁRIO E ENDEREÇOS

As unidades do Cras funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Irmã Dorothy

Endereço: rua Fonte Boa, s/n, bairro Socialista, zona Leste. (Indo pela avenida Amazonas, sentido área rural, vire à esquerda na rua Fonte Boa)

Telefone: (69) 3901-2978 e 98473-4364

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Paulo Freire

Endereço: avenida Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho, zona Leste

Telefone: 3901-2872 e 98473 6076

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Elizabeth Paranhos

Endereço: rua Marechal Deodoro, nº 1828, Centro

Telefone: 3901-2896 e 98473-4881

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Betinho

Endereço: rua Vila Mariana, nº 9968, setor 35, quadra 193, lote 0081, bairro Mariana

Telefone: 3901-2879 ou 98473-6269

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Dona Cotinha

Endereço: rua Cuaçá, nº 2591, bairro Cohab

Telefone: 3901-3384 ou 98473-6030

Centro de Referência de Assistência Social - Cras Teodoro Crommo

Endereço: Via 01, quadra 01, casa 03, distrito de Jaci-Paraná

Telefone: 3236-6178 ou 98473-6178.