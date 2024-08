Blues, corrida da Disney, Festa do Abacate e outros eventos agitam o Paraná em agosto

O Paraná será palco de uma série de atrações para todos os gostos em agosto e que prometem aquecer a economia de todas as regiões do Estado. As atividades integram o calendário oficial de eventos, com expectativa de atrair visitantes de outros municípios paranaenses, estados e até mesmo do Exterior. Elas contando com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do turismo.

No primeiro final de semana do mês, dois grandes eventos movimentam Curitiba. No domingo (4), o Disney Magic Run promete reunir mais de seis mil moradores, turistas nacionais e estrangeiros para a prática da atividade física nas ruas da Capital. No mesmo dia, a cidade sedia o lançamento do Expresso MastrerChef Brasil, um evento que acontecerá dos 20 de agosto a 1º de setembro, com jantares exclusivos no trem da Serra Verde Express na Estação Ferroviária.

Em andamento, estão a 17ª edição do Festival do Folclore de Quinta do Sol (Fefosol), que termina neste sábado (3); o Circuito Gastronômico de Matinhos, que segue até o dia 29 de agosto apresentando a culinária típica do Litoral.

Outros eventos começam nesta sexta-feira (2), como as comemorações do Aniversário do de Lobato, na região Noroeste; o Antonina Blues Festival, com diversas apresentações de música no Litoral; a 7ª Edição do Inverno Gastronômico de Manoel Ribas, na região Central; e o Encantadas Jazz, na Ilha do Mel. Todos têm atrações confirmadas até o próximo domingo (4).

A gastronomia típica do Paraná será destaque em Foz do Iguaçu, que recebe a partir de sábado (3) o 6º Festival Gastronômico Django em Chamas, considerado o maior festival de churrasco do Sul do Brasil. A cidade das Cataratas também sedia, entre os dias 5 e 9, o 1º Fórum Brasil das Águas, que deverá reunir cerca de 700 pessoas em um diálogo pelo futuro dos recursos hídricos.

Na próxima semana, acontecem Circuito Café e Pães Especiais, em Curitiba; a Festa de Nossa Senhora do Pilar, em Antonina; a Feira Agropecuária, Comercial e Industrial (ExpoGoio) e a 36° Festa das Nações, em Goioerê; a Expoanahy, em Anahy; e a 2ª Exposição Agropecuária do Bairro Jupira, em Colorado.

Nos dias 17 e 18, Arapongas sedia a Festa do Ovo e do Abacate, no Norte do Estado. O evento é realizado desde 2015 e homenageia a Colônia Esperança, comunidade fundada por imigrantes japoneses que deram início à produção de ovos em Arapongas e tornaram o abacate Margarida conhecido.

Também no Noroeste, Umuarama recebe, entre os dias 22 e 24, a 47ª Feira Ponta de Estoque uma das maiores liquidações do setor de vestuário. A partir do dia 23, Cruzeiro do Oeste, que é conhecida internacionalmente pelos fósseis encontrados no município, promove a 3° Edição Vale dos Dinossauros, uma exposição temática repleta de réplicas animatrônicas e ambientes ornamentados.

Nos dias 24 e 25, Antonina será palco do 4º Encontro de Motocicletas, enquanto Maringá sediará o Café ON. Finalizando o mês, entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, a Semana de Turismo e Cultura movimenta Tibagi, nos Campos Gerais. Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, começa a famosa Feira da Louça, que está em sua 31ª edição e segue até 8 de setembro.

Por fim, os moradores de Ângulo, no Noroeste do Estado, comemoram os 34 anos da cidade, com uma programação extensa de entretenimento entre 30 de agosto e 1º de setembro.

EVENTOS NACIONAIS– O Paraná marca a presença em três grandes eventos com o objetivo de apresentar seus atrativos para o restante do Brasil. O primeiro deles acontece dia 8, no Rio de Janeiro, com o Salão Nacional do Turismo, organizado pelo Ministério do Turismo (Mtur).

O Paraná também estará presente no Feirão Nacional do Turismo, promovido pelo Mtur, onde empresas oferecem pacotes com o objetivo de atrair fluxo de turistas durante a baixa temporada. O evento acontece em Curitiba no dia 24, e de forma virtual, através dos sites das empresas, nos dias 25 e 26.

O Estado terá ainda um estande no 26º Encontro Nacional das Agências de Viagem (AVIRRP). O evento acontece entre os dias 30 e 31 na cidade de Ribeirão Claro, São Paulo, considerada um dos polos mais importantes de negócios do País.

Confira abaixo a programação do mês de agosto:

Dias 1 a 29 – Circuito Gastronômico de Matinhos - Matinhos

Dia 3 – 6° Festival Gastronômico Django em Chamas – Foz do Iguaçu

Dias 5 a 9 – 1º Fórum Brasil das Águas – Foz do Iguaçu

Dias 5 a 31 – Circuito Café e Pães Especiais – Curitiba

Dias 6 a 15 – Festa de Nossa Senhora do Pilar – Antonina

Dias 8 a 12 – ExpoGoio - Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Goioerê – e 36° Festa das Nações – Goioerê

Dias 8 a 11 – Salão Nacional do Turismo – Rio de Janeiro

Dias 9 a 11 – Expoanahy – Anahy

Dias 9 a 11 – 2° Exposição Agropecuária do Bairro Jupira – Colorado

Dias 9 a 11 – Encantadas Jazz Ilha do Mel – Paranaguá

Dias 16 a 18 – Encantadas Jazz Ilha do Mel – Paranaguá

Dias 17 e 18 – Festa do Ovo e do Abacate – Arapongas

Dias 22 a 24 – 47º Feira Ponta de Estoque de Umuarama - Umuarama

Dias 23 a 6/9 – 3° Edição Vale dos Dinossauros – Cruzeiro do Oeste

Dias 23 a 25 – Encantadas Jazz Ilha do Mel – Paranaguá

Dias 24 a 26 – Feirão Nacional do Turismo – Curitiba

Dias 24 e 25 – 4° Encontro de Motocicletas – Antonina

Dias 24 e 25 – Café ON – Maringá

Dias 26 a 1/9 – Semana de Turismo e Cultura – Tibagi

Dias 29 a 8/9 – 31º Feira da Louça de Campo Largo – Campo Largo

Dias 30 e 1/9 – Aniversário de Ângulo – Ângulo

Dias 30 a 1/9 – Encantadas Jazz Ilha do Mel – Paranaguá