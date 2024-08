Paranaenses podem expor seus produtos em feira de turismo em Ribeirão Preto

Empresários do Paraná podem participar do 26º Encontro Nacional das Agências de Viagem (AVIRRP) em Ribeirão Preto (São Paulo). A feira acontece nos dias 30 e 31 de agosto, mas as inscrições para expor seus produtos no estande do Viaje Paraná vão até o dia 11. Elas devem ser feitas AQUI .

O evento é considerado um dos polos mais importantes como feira de negócios, sendo uma vitrine de promoção de marca, produtos e serviços aos profissionais do turismo, em especial do interior paulista.

“É uma oportunidade de mostrar ao público paulista o que o Paraná tem a oferecer e também de firmar novos negócios com outras empresas e marcas”, disse o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Em 2023, a feira reuniu 120 expositores e 300 marcas. Cerca de 4.200 profissionais do turismo participaram do evento nos dois dias de programação que inclui capacitações, rodadas de negócios e o famoso happy hour no período da noite. Neste ano, a expectativa é que cerca de 5 mil pessoas circulem pelos estandes da feira.

A programação começa no dia 29 de agosto, às 19 horas, com a solenidade de abertura na Sala de Conferência do TRYP Hotel. No dia 30, às 10 horas, haverá capacitação e treinamento aos participantes. No período da tarde, das 14 às 18 horas, acontece a Feira de Negócios; e das 18 às 20 horas, o Happy Hour nos estandes dos Expositores. No dia 31 de agosto, a programação é parecida com capacitação e treinamento pela manhã, feira de negócios das 14 horas às 18 horas, e Happy Hour das 17 horas às 19 horas.

ASSOCIAÇÃO– A feira foi criada pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região em 1997 e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. O encontro acontece no Taiwan Centro de Eventos, um espaço de mais de 6 mil metros quadrados.