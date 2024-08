Educação no sistema prisional é fortalecida com início de Programa com Mediação Tecnológica

Com o objetivo de fortalecer a educação no sistema prisional, foi oficializado nesta terça-feira (30), no gabinete da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), a abertura do Programa de Educação Prisional com Mediação Tecnológica. Inicialmente, o programa terá foco no Ensino Médio, atendendo 163 pessoas privadas de liberdade, matriculadas na escola prisional Madeira Mamoré, em Porto Velho. As aulas estão previstas para iniciarem no segundo semestre de 2024.

Segundo a titular da Seduc, Ana Pacini, durante a reunião, houve a assinatura do termo de recebimento e retirada do “HD externo” contendo o material didático pedagógico ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA) das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) com Mediação Tecnológica de Rondônia. Este material inclui planos gerais, cronogramas, slides, planos de aula, atividades e avaliações para o 1°, 2° e 3° anos.

A oficialização foi possível devido ao alinhamento para a implantação do programa com o Ministério Público

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação é um direito de todos, e o governo está empenhado em garantir que esse direito seja cumprido em todas as esferas da sociedade, incluindo o sistema prisional.

PLANEJAMENTO

A Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME) foi responsável pelo planejamento, elaboração e produção do material didático pedagógico, além das videoaulas dos componentes curriculares para a EJA PPL. Essas ferramentas serão utilizadas pelas turmas do ensino médio, com capacitações promovidas pela CME e pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Porto Velho aos coordenadores e professores da escola prisional Madeira Mamoré.