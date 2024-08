Governo de RO fomenta mercado pet em Porto Velho, com a realização da 2ª Feira de 1º a 7 de agosto

De 1º a 7 de agosto, das 14h às 21h, Porto Velho sedia a 2ª Feira Pet, um evento para todos os apaixonados pelo mundo pet. A feira acontecerá na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2.900, no estacionamento de uma empresa do ramo do varejo, oferecendo um espaço climatizado e familiar para os visitantes.

Organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Organização de Criadores Caninos (Kennel Club) e Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia (CRMV-RO), o evento é uma plataforma de negócios e exposições que reúne empreendedores de diferentes categorias do setor. Entre os participantes, médicos veterinários, acadêmicos, lojistas, proprietários de pet shops, criadores e tosadores, juntos em uma oportunidade para networking, aprendizado e negócios.

Com uma programação variada, a 2ª Feira Pet oferece exposição de cães das 14h às 21h, feira de negócios das 18h às 21h, competições de adestramento e tosa, aulas de adestramento básico, serviços de tosa, além de adoção de cães e doação de ração para apoiar cães necessitados. O espaço foi planejado para atender às famílias, permitindo que crianças, adultos e idosos desfrutem das atrações com segurança e comodidade.

INVESTIMENTOS

Segundo o vice-governador de Rondônia e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, a estrutura da feira teve expansão do espaço passando de 1.200 m² para 1.800 m², um investimento significativo na realização da 2ª Feira Pet de 2024, em comparação à primeira edição de 2023. O número de expositores dobrou, de 30 para 60 empreendedores do setor no evento, aumentaram também o número de participantes na competição de adestramento e tosa, passando de 150 para 200.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a 2ª Feira Pet é uma oportunidade para fortalecer o setor pet na economia do estado e incentivar o bem-estar dos animais.

PARTICIPAÇÃO

O evento tem representação de 10 estados e do Distrito Federal. São eles: Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. A expectativa estimada para os visitantes subiu de 100 mil para 120 mil.

O porte da feira foi ampliado de nacional para internacional, considerando a participação de países como Argentina, Equador, Estados Unidos, Porto Rico, Chile e Uruguai já na edição de 2023, e mesmo com a redução no número de países representados em 2024, de seis para cinco.