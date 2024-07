Prefeitura amplia atendimento oftalmológico aos alunos da rede municipal em Porto Velho

Buscando promover melhor qualidade no aprendizado e facilitar o acesso ao diagnóstico precoce de problemas visuais, a Prefeitura de Porto Velho ampliou as consultas especializadas em oftalmologia aos alunos da rede municipal. No último final de semana, alunos das escolas na região do baixo Madeira receberam atendimento, avaliação e entrega de óculos de correção. Esse serviço é ofertado através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sob a coordenação do Departamento de Saúde Escolar (DSE).

Os atendimentos ocorrem conforme demanda apresentada pelas unidades escolares. A triagem e agendamento são realizados pelas próprias escolas. Após isso, há consulta numa clínica especializada com agendamento prévio. Quando comprovada a necessidade, a secretaria providencia a confecção da lente e armação ocular.

“Desde o primeiro ano de nossa gestão nós trabalhamos com políticas de saúde na educação, isso é parte do nosso planejamento pedagógico. Nesses últimos dois anos, a meta é realizar mais de duas mil consultas oftalmológicas aos alunos das escolas da rede municipal, em todas as regiões, como foi o caso dos alunos do baixo Madeira desta vez. A gente tem dado atenção na saúde de alunos entre 3 e 12 anos, na faixa etária de atendimento do município. A triagem e agendamento estão ocorrendo pelas próprias escolas e esse serviço vem ajustando o desempenho do aluno em sala de aula, pois a correção da visão traz o aluno de volta ao aprendizado avançado junto à sua turma escolar”, comentou Gláucia Negreiros, titular da pasta de Educação.

Durante a execução do programa, é possível observar a necessidade dentro da própria sala de aula, identificando quais alunos precisam do suporte. “Quem tem problema de visão ou de leitura já é encaminhado e segue para a consulta. Ela tem data e hora marcada, e o aluno já sai com a receita para o atendimento oftalmológico produzir as lentes”, reforça a secretária. “Após todo o processo de atendimento e diagnóstico, os alunos da rede municipal ainda têm a oportunidade de escolher modelo e cor da armação que estão disponíveis na sede da Semed”, completou.

MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS CASOS

O aluno que recebe óculos precisa, no ano seguinte passa por uma nova consulta para avaliar se o grau se manteve ou se houve progresso, além de verificar o desenvolvimento facial e, com isso, fazer a mudança da armação.

De acordo com o médico Oftalmologista Raul Albino Júnior, que fez o atendimento direto nas escolas do baixo Madeira, um dos motivos que podem causar esse avanço de problemas oculares, além da genética, é o agravamento da exposição excessiva às telas eletrônicas, como tablet, celular, TV, entre outros motivos.

“Nos dias de hoje, mesmo pra quem não mora nos centros urbanos, como é o caso dessas crianças, é o acesso mais cedo às tecnologias, pois a visão muitas vezes já tem uma pré-disposição para algum tipo de correção”, comentou. “O uso desses equipamentos pode provocar reações como olhos irritados, vermelhos e sem lubrificação, além de cansaço visual. Para isso, os pais precisam observar mudanças de comportamento em seus filhos ao praticar a leitura”, finalizou o Oftalmologista.