Prefeito apresenta obras do novo terminal para o ministro dos Transportes, Renan Filho, e senador Confúcio Moura

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, na tarde de terça-feira (30), esteve no canteiro de obras do novo terminal rodoviário da capital acompanhado com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o senador Confúcio Moura, que elogiaram o empreendimento e o dinamismo da atual gestão do executivo municipal.

Sobre a previsão de entrega da rodoviária, conforme o prefeito, a expectativa é de três meses. “Temos 80% das obras concluídas. Estamos na fase de acabamento, o que demanda um pouco mais de tempo, mas o cronograma está adiantado e a expectativa é que dentro de 90 dias estejamos em condições de entregar a nova rodoviária à população. É importante essa interlocução com todas as forças políticas, ministros, senadores, deputados federais”, comentou Hildon Chaves.

Em breve pronunciamento, o ministro Renan Filho parabenizou o prefeito Hildon Chaves pela bonita requalificação do terminal rodoviário. O ministro elogiou a solução inovadora de construir no mesmo local. “Retorno para Brasília, com a melhor das impressões aqui de Porto Velho, da administração municipal, desse prédio da rodoviária e dos investimentos que o Governo Federal está fazendo na região”, afirmou o ministro Renan Filho.

O senador Confúcio Moura agradeceu o convite do prefeito e declarou sua admiração pelo projeto moderno, avançado e bonito da nova rodoviária. “Quando for inaugurada, isso aqui vai dar uma nova cara para Porto Velho. A rodoviária antiga, era um ponto muito feio, puxava a cidade para baixo. As impressões eram as piores possíveis. Já o novo terminal rodoviário refletirá em um todo de Porto Velho”, declarou.

Moura finalizou dizendo que “o Hildon é um prefeito dos mais bem avaliados do nosso país, muito dinâmico, por sinal. E nós temos feito o possível para nos colocarmos à disposição da sua administração para ajudar Porto Velho, que é realmente uma cidade merecedora”.

Divulgação

OBRAS

Com um investimento de R$ 44 milhões de recursos próprios e emenda parlamentar, o projeto busca criar um espaço moderno e sustentável, com estética regional e desempenho térmico adequado. A frente será para a avenida Carlos Gomes, com a entrada dos ônibus pela Dom Pedro II e saída pela João Pedro da Rocha. O projeto é assinado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).

O prédio foi projetado para valorizar aspectos e elementos da natureza local e da cultura amazônica, com a fachada que remete ao rio Madeira e ao tom amadeirado que faz menção às árvores da região. Já a instalação do piso dá uma representação da seringueira.

Com 8.457,59 metros quadrados de área construída, a nova rodoviária terá 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros.