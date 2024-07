Atrativos paranaenses são apresentados a mais de 100 agentes de viagem argentinos

Por meio do Viaje Paraná, o Governo do Estado está participando do Meeting Brasil 2024, um dos mais tradicionais eventos de turismo da América Latina, cuja primeira parada foi em Buenos Aires nesta terça-feira (30). O objetivo é promover a venda de hotéis, receptivos e destinos turísticos brasileiros para agentes e operadoras de viagem de todo o continente. Na primeira parada do Meeting, mais de 100 agentes de viagem argentinos receberam informações sobre os principais destinos turísticos, culturais e gastronômicos do Estado.

Os profissionais de turismo presentes também participaram de rodadas de negócios com os destinos e empresas brasileiras. Além do Viaje Paraná, a Schultz Operadora, a Serra Verde Express e grupos hoteleiros como Bristol e Vialle também representaram o Estado no evento na Capital argentina.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão que é vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu), a participação nos eventos ajuda a expandir e fortalecer a presença do Paraná no mercado internacional. “O Meeting Brasil é uma excelente oportunidade para apresentar os diversos atrativos turísticos do Paraná, desde as belezas naturais das Cataratas do Iguaçu até as riquezas culturais de Curitiba. Estamos empenhados em mostrar aos operadores e agentes de viagem da América do Sul que o Estado é um destino completo e encantador”, afirmou.

A Serra Verde Express, que opera o transporte ferroviário de passageiros entre Curitiba e Morretes, também tem chamou a atenção dos profissionais de turismo argentino de acordo com a representante da empresa, Vanessa Vieira. “Foram várias reuniões com operadores, que demonstraram muito interesse nos passeios de trem pela Serra do Mar. Muitos agentes já conheciam e queriam mais informações, então esperamos que esse networking ajude a trazer mais argentinos ao Paraná”, disse.

Os argentinos também puderam conhecer o novo produto da Schultz Operadora, que consiste em uma série de roteiros rodoviários pelo Paraná – o principal deles indo de Curitiba a Foz do Iguaçu e retornando à Capital, com paradas em Ponta Grossa e Guarapuava. “É uma proposta que visa oferecer uma alternativa segura e enriquecedora para os amantes do turismo rodoviário, nos moldes do que já é comum na Europa”, explicou o diretor da empresa, Aroldo Schultz.

A presença do Viaje Paraná no Meeting Brasil foi celebrada pelo head comercial da Bristol Hoteis e Resorts, Paulo Mazzeo Neto, que considera o envolvimento do poder público determinante para a atração de mais turistas para o Paraná. “Estamos felizes e entusiasmados em ver o Governo do Paraná se voltando para a área do turismo, o que dá um estímulo enorme para toda a indústria hoteleira. Trabalho há 12 anos no Estado e é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa tão positiva”, comentou.

NOVOS ENCONTROS– De Buenos Aires, a comitiva paranaense segue para Santiago, no Chile, que sediará o Meeting Brasil nesta quinta-feira (1). Também há eventos marcados com profissionais do setor de viagens para o dia 5 de agosto em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, terminando no dia 7 de agosto em Lima, no Peru.

Jair Pasquini, diretor da Expan+® e organizador do Meeting Brasil, vê a participação do Paraná como um avanço importante. “O Nordeste já tem tradição em participar deste tipo de ação, mas é muito importante também fortalecer o turismo e as belezas que temos na Capital, no Interior e no Litoral do Paraná, além claro de Foz do Iguaçu, que já é um destino mundialmente conhecido. Essa presença nos eventos na América do Sul deverá trazer bons resultado para o Estado”, avaliou.