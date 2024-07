Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres lança programação do Agosto Lilás

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), por meio de seu Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), lançou a programação dedicada ao Agosto Lilás, mês em que são intensificadas as ações de conscientização de não violência contra a mulher.

A campanha surgiu com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, e, durante todo o mês de agosto, orienta às mulheres sobre as medidas que podem ser adotadas, judicial e administrativamente em situações de violência, além de propagar canais de denúncia e as redes de suporte disponíveis para as vítimas.

Com o tema “A vida começa quando a violência acaba”, a campanha será realizada em diversos pontos da capital, através de eventos como feiras de empreendedorismo e ações sociais com atendimento para a comunidade. Confira a programação completa abaixo:

Feira da Mulher Empreendedora e Mães Atípicas Empreendedoras no 7º Evento Cultural Funcer

Data: 1º, 2 e 3 de agosto

Horário: 17h às 22h (quinta e sexta)

15h às 22h (sábado)

Local: Teatro Palácio das Artes - av. Pres. Dutra, 4183, bairro Olaria

Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO)

Data: 2 de agosto

Horário: 10h às 17h

Local: TRE/RO - av. Pres. Dutra, 1889, bairro Olaria

Ação social “A vida começa quando a violência acaba”, em alusão ao Agosto Lilás

Data: 10 de agosto

Horário: 8h às 12h

Local: Orgulho do Madeira, na E.M.E.F Maria Francisca de Jesus Gonçalves - rua Oswaldo Ribeiro, S/N, bairro Socialista

Feira da Mulher Empreendedora em parceria com a Faculdade da Amazônia (Unama)

Data: 13, 14 e 15 de agosto

Horário: 17h às 22h

Local: Faculdade da Amazônia - rua Rafael Vaz e Silva, 1225, bairro Nossa Sra. das Graças

Feira da Mulher Empreendedora em parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia

Data: 22 de agosto

Horário: 7:30h às 13:30h

Local: Assembleia Legislativa - rua José Camacho, 2562, bairro Olaria

Feira da Mulher Empreendedora, junto a empreendedoras atípicas, no I Congresso Rondoniense sobre Autismo

Data: 24 e 25 de agosto

Horário: 7h às 18h

Local: Teatro Palácio das Artes - av. Pres. Dutra, 4183, bairro Olaria

Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o Fórum Geral César Montenegro

Data: 27 de agosto

Horário: 7h às 14h

Local: Fórum Geral César Montenegro - av. Pinheiro Machado, 777, bairro Olaria. OBS: entrada pela rua Gonçalves Dias

