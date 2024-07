Obra de revitalização da praça no distrito de São Carlos é entregue pelo Governo de RO, nesta quarta-feira, 31

A população do distrito de São Carlos, no Baixo Madeira, em Porto Velho, está sendo contemplada com uma praça totalmente revitalizada. A entrega da praça acontece nesta quarta-feira (31), às 10h, com a presença de autoridades e moradores do distrito. A obra faz parte do pacote de ações do projeto Governo na Cidade, coordenado pelo governo de Rondônia, sob o gerenciamento e fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Orçada em cerca de 2 milhões de aporte do governo do estado, a obra foi iniciada em julho 2023 e concluída neste mês. Entre os serviços contemplados no projeto estão a revitalização do ginásio, quadra de vôlei de areia, espaço de convivência, playground, academia tubular, palco, entre outros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, o governo tem investido em obras de construção e revitalização de praças e espaços públicos nos quatro cantos do estado. “O estado realiza obras de revitalização, reforma e construção, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos rondonienses; opções de lazer e espaços de socialização, gerando mais qualidade de vida e bem-estar à população.”

Moradores ganham locais adequados para o lazer

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, a secretaria, através da equipe de fiscalização, acompanhou todo o processo de execução da obra. “Os fiscais acompanharam todos os trabalhos, com a finalidade de entregar um ambiente revitalizado e confortável para as famílias residentes no distrito de São Carlos”, salientou.

Com as melhorias, a Praça São Carlos, no distrito pertencente a Porto Velho, torna-se um ponto de referência de lazer com sentimento de comunidade.